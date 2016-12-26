Искусство требует жертв: очереди за прекрасным и скандалы на выставках

14 декабря 2016 г. Москва переживает бум массового увлечения экскурсиями

Пешеходные образовательные прогулки оказались на пике моды в результате падения выезда за границу. Экскурсии проходят не только по центру, но и по окраинам, а увлеченность оказывается важнее диплома и образования.