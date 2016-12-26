Искусство требует жертв: очереди за прекрасным и скандалы на выставках

С начала года в столице был отмечен культурный бум: москвичи и гости столицы чуть ли не с боем прорывались на выставки Валентина Серова, Ивана Айвазовского и Рафаэля, а на выставку шедевров Ватикана, ранее никогда не покидавших Италию, пришлось ввести именные билеты, которые раскупаются вмиг. Горожане также полюбили пешеходные экскурсии и туры выходного дня, стали активно интересоваться новинками в библиотеках.
Первый случай массового ажиотажа был связан с выставкой Серова в Третьяковской галерее на Крымском валу. В конце января прошлого года, за несколько дней до закрытия, посетители устроили потасовку
, повредив одну из входных дверей. Очередь в кассу достигала полукилометра от Садового кольца. Интерес к выставке подстегнул визит президента России Владимира Путина. В итоге работы кисти Серова увидели более 485 тысяч человек.
Одна из причин ажиотажа заключалась в том, что на выставке впервые было представлено наиболее полное собрание живописных и графических произведений Серова. Искусствоведы находят и более очевидное объяснение – в кризис, когда поездки за границу для многих стали роскошью, люди просто "вспомнили", что в Москве тоже происходит масса культурных событий. Наконец, срабатывает и менталитет: раз есть очередь, значит, "дают" что-то стоящее.
В феврале 2016 года любители прекрасного штурмовали Московскую филармонию
и Московский художественный театр имени Чехова
. Летом рекорд портретиста Серова побил маринист Иван Айвазовский: его выставку, которая проходила все в той же Третьяковке на Крымском Валу, посетили более 600 тысяч человек. Чтобы не допустить повторения "серовской ситуации", руководство галереи ввело билеты по сеансам
. А в октябре гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уволила
несколько сотрудников, заподозренных в спекуляции билетами.
Еще одним громким событием стала выставка Рафаэля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Ее за три месяца работы посетили больше 200 тысяч человек. На этом фоне весьма скромным выглядит прогноз посещаемости уникальной выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" в Третьяковке в Лаврушинском переулке – всего 140 тысяч человек. Гендиректор объяснила это тем, что "больше мы принять не сможем, залы таковы, и система безопасности не допускает большого количества посетителей". Тем понятней гигантские очереди в кассы невзирая на погоду, ведь ценные полотна пробудут в столице только до 19 февраля 2017 года.Главные московские культ-скандалы ушедшего года
Не обошлось в минувшем году и без скандалов в культурной сфере. Неоднозначную реакцию вызвала идея организаторов выставки "Ван Гог. Ожившие полотна. 2.0" в центре дизайна Artplay бесплатно пускать девушек на высоких каблуках
. Возникла она по мотивам нашумевшей песни "Экспонат" группировки "Ленинград", где есть строки: "Водил меня Серега на выставку Ван Гога", а в припеве поется: "На лабутенах-нах и в о***ительных штанах".
Некоторые девушки сочли условия посещения выставки оскорбительными для себя, а также отметили, что Ван Гог "не заслуживает" ассоциаций с такой "маргинальной" группой, как "Ленинград", однако большинство отнеслось к предложению с юмором. Позже мэрия демонтировала рекламу выставки Artplay "Босх. Ожившие видения" на которой были изображены персонажи картины "Сад земных наслаждений" с цветами в заднем проходе
. А ФАС по жалобе "бдительного москвича" признала непристойной
другую рекламу той же выставки с тремя обнаженными фигурами в огромном цветке чертополоха.
В сентябре нападкам подверглась первая в России выставка американского фотографа Джока Стерджеса
"Без смущения" в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Стерджес снимал семьи нудистов из Франции, Ирландии и США, в частности обнаженных девочек. Сенатор Елена Мизулина потребовала закрыть выставку за "пропаганду педофилии". Представители движения "Офицеры России" блокировали вход на выставку, а некий активист облил фотографии мочой, за что получил семь суток ареста. Выставку пришлось закрыть.
Следующим объектом нападения стала выставка в Сахаровском центре
, посвященная войне на Украине. Один из посетителей облил фотографии краской, а затем в центр ворвались люди в камуфляже и казаки с банкой "Кровь детей Донбасса" и начали грубо требовать закрытия экспозиции. В октябре "коммунистическая молодежь" повесила у входа в Музей истории ГУЛАГа куклу с лицом Александра Солженицына
и виршами, в которых писатель называется "предателем, вравшим про ГУЛАГ". Происшествие вызвало большой резонанс, в дело вмешались прокуратура и заммэра Леонид Печатников, но организаторы гнусной акции остались безнаказанными.
В конце октября семь кинотеатров государственной сети "Москино" и кинотеатр "Эльдар" отказались показывать документальный фильм режиссера Виталия Манского о КНДР "В лучах солнца"
. Съемочной группе, каждый шаг которой контролировался северокорейской стороной, удалось вставить в ленту материал, не подвергшийся цензуре. В итоге Министерство иностранных дел КНДР направило ноту в российский МИД. Российские власти отнеслись к претензиям со всей серьезностью. По официальной версии, кинотеатры отказали Манскому из-за плотной сетки расписания."Импортозамещенный" туризм и расцвет библиотек
Оставшись "невыездными" из-за курса доллара и евро, москвичи обратили внимание на бесплатные пешеходные экскурсии
по столице и туры выходного дня
. Популярностью пользуются прогулки не только по историческому центру, но и по окраинам. Регистрация на подобные мероприятия заканчивается в считаные часы.
Десятки экскурсионных групп практически каждые выходные отправляются в короткие путешествия по городам Золотого кольца и в соседние области – Тверскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Смоленскую. В новогодние праздники из Москвы даже запустили специальные экскурсионные электрички в Сергиев Посад, Коломну и Дмитров - с комфортабельными вагонами, аудиогидами и профессиональными экскурсоводами.
Вырос и интерес москвичей к библиотекам. В связи с кризисом и растущими ценами на книги все больше людей берут новую литературу не в магазинах, а в библиотеках
. По словам экспертов, читатель не всегда уверен, что захочет иметь ту или иную книгу дома, не прочитав ее. Чаще всего москвичи берут в читальнях книги современных русских авторов: Дины Рубиной, Людмилы Улицкой, Захара Прилепина, Евгения Водолазкина, Гузель Яхиной. В то же время москвичи активно покупают книги в интернет-магазинах и довольно часто выбирают книги в качестве подарка.