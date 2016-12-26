]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
января
pda
Поиск
Архив

В ближайшие дни в Москве похолодает до минус 15
2 января 2017 г. | Время публикации 16:25 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В столичном регионе в самое ближайшее время начнется похолодание, из-за которого столбики термометров в некоторых районах могут опуститься до отметки в минус 15 градусов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос". Впрочем, морозы надолго в Москве не задержатся.

По словам специалиста центра, если в понедельник температура весь день держится между 0 и плюс 2 градусами, то уже завтра утром ожидается до минус 6. В течение вторника температура продолжит понижаться, пока не достигнет отметки в минус 8-10 градусов.

В среду днем ожидается уже минус 11-13, местами по области до 15 градусов мороза. Большого снегопада не ожидается, но небольшие осадки вероятны. "Такой холод продержится около двух дней, и в конце недели с запада снова подойдет теплый воздух и начнет теплеть. Но 5 и 6 января будет заметна граница: на севере Московской области будет порядка минус 10, а на юге уже до минус 1 градуса", - отметил эксперт.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.01.2017   21:26
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 2 января 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>