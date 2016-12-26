В ближайшие дни в Москве похолодает до минус 15 Рубрики: Погода

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По словам специалиста центра, если в понедельник температура весь день держится между 0 и плюс 2 градусами, то уже завтра утром ожидается до минус 6. В течение вторника температура продолжит понижаться, пока не достигнет отметки в минус 8-10 градусов.



В среду днем ожидается уже минус 11-13, местами по области до 15 градусов мороза. Большого снегопада не ожидается, но небольшие осадки вероятны. "Такой холод продержится около двух дней, и в конце недели с запада снова подойдет теплый воздух и начнет теплеть. Но 5 и 6 января будет заметна граница: на севере Московской области будет порядка минус 10, а на юге уже до минус 1 градуса", - отметил эксперт. В столичном регионе в самое ближайшее время начнется похолодание, из-за которого столбики термометров в некоторых районах могут опуститься до отметки в минус 15 градусов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос". Впрочем, морозы надолго в Москве не задержатся.По словам специалиста центра, если в понедельник температура весь день держится между 0 и плюс 2 градусами, то уже завтра утром ожидается до минус 6. В течение вторника температура продолжит понижаться, пока не достигнет отметки в минус 8-10 градусов.В среду днем ожидается уже минус 11-13, местами по области до 15 градусов мороза. Большого снегопада не ожидается, но небольшие осадки вероятны. "Такой холод продержится около двух дней, и в конце недели с запада снова подойдет теплый воздух и начнет теплеть. Но 5 и 6 января будет заметна граница: на севере Московской области будет порядка минус 10, а на юге уже до минус 1 градуса", - отметил эксперт.



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