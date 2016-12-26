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В "Шереметьево" задержали пассажира, заявившего о взрывчатке
2 января 2017 г. | Время публикации 17:12 | Последние изменения 17:45
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
В воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево был задержан мужчина, который заявил, что у него имеется с собой взрывное устройство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

По словам собеседника агентства, москвич 1981 года рождения прибыл в аэропорт на аэроэкспрессе. После заявления о бомбе его задержали полицейские, но при обыске никаких подозрительных предметов на мужчине не нашли. При этом лжетеррорист вел себя неадекватно и нецензурно высказывался в отношении стражей порядка.

В отношении мужчины заведено административное дело по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), уточнили в МВД.
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