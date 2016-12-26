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Станция метро "Охотный ряд" стала самой популярной у москвичей в новогоднюю ночь
2 января 2017 г. | Время публикации 15:44 | Последние изменения 15:53
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Станция "Охотный ряд" Сокольнической линии столичного метрополитена стала самой популярной у пассажиров в новогоднюю ночь, сообщается на официальной странице подземки в Twitter. Как отмечается, ей воспользовались более 30 тысяч человек.

В метрополитене отметили, что популярностью у пассажиров также пользовались станции "Площадь Революции" и "Пушкинская", каждая из которых приняла почти 20 тысяч человек. В общей сложности благодаря круглосуточной работе метро и МЦК новогодние мероприятия посетили 400 тысяч горожан и гостей столицы.

Отметим, что в этот раз впервые поезда столичного метрополитена ходили всю новогоднюю ночь с интервалом от трех до 15 минут. В подземке работали более пяти тысяч человек, в том числе 1137 машинистов и 966 работников службы транспортной безопасности. В прошлый Новый год режим работы общественного транспорта только продлевался.
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