Станция метро "Охотный ряд" стала самой популярной у москвичей в новогоднюю ночь

Станция "Охотный ряд" Сокольнической линии столичного метрополитена стала самой популярной у пассажиров в новогоднюю ночь, сообщается на официальной странице подземки в Twitter
. Как отмечается, ей воспользовались более 30 тысяч человек.
В метрополитене отметили, что популярностью у пассажиров также пользовались станции "Площадь Революции" и "Пушкинская", каждая из которых приняла почти 20 тысяч человек. В общей сложности благодаря круглосуточной работе метро и МЦК новогодние мероприятия посетили 400 тысяч горожан и гостей столицы.
Отметим, что в этот раз впервые поезда столичного метрополитена ходили всю новогоднюю ночь
с интервалом от трех до 15 минут. В подземке работали более пяти тысяч человек, в том числе 1137 машинистов и 966 работников службы транспортной безопасности. В прошлый Новый год режим работы общественного транспорта только продлевался.