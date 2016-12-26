Станция метро "Охотный ряд" стала самой популярной у москвичей в новогоднюю ночь

8 декабря 2016 г. Поезда метро в новогоднюю ночь будут ходить с интервалом до 15 минут

По словам начальника подземки Пегова, новогодняя ночь станет дополнительной нагрузкой на персонал метро. 1 января в подземке будет работать более 5 тысяч человек, включая более тысячи машинистов.