Семья из трех человек попала под поезд в Раменском районе Подмосковья Рубрики: Происшествия

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Инцидент произошел утром 2 января на Рязанском направлении МЖД. "Мужчина, женщина и ребенок пяти лет перебегали железнодорожные пути по настилу в районе станции "47-й километр" перед приближающимся поездом. В результате все трое были сбиты", - отметила собеседница агентства. Мужчина скончался на месте, его супруга не пострадала, а ребенок доставлен в больницу.



со ссылкой на сообщение московского управления СК РФ на транспорте передает, что по факту произошедшего начата доследственная проверка. В Раменском районе Московской области семья с пятилетним ребенком попала под поезд, перебегая железнодорожные пути по настилу, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.Инцидент произошел утром 2 января на Рязанском направлении МЖД. "Мужчина, женщина и ребенок пяти лет перебегали железнодорожные пути по настилу в районе станции "47-й километр" перед приближающимся поездом. В результате все трое были сбиты", - отметила собеседница агентства. Мужчина скончался на месте, его супруга не пострадала, а ребенок доставлен в больницу. "Интерфакс" со ссылкой на сообщение московского управления СК РФ на транспорте передает, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.



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