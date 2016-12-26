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Семья из трех человек попала под поезд в Раменском районе Подмосковья
2 января 2017 г. | Время публикации 13:53 | Последние изменения 14:09
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В Раменском районе Московской области семья с пятилетним ребенком попала под поезд, перебегая железнодорожные пути по настилу, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел утром 2 января на Рязанском направлении МЖД. "Мужчина, женщина и ребенок пяти лет перебегали железнодорожные пути по настилу в районе станции "47-й километр" перед приближающимся поездом. В результате все трое были сбиты", - отметила собеседница агентства. Мужчина скончался на месте, его супруга не пострадала, а ребенок доставлен в больницу.

"Интерфакс" со ссылкой на сообщение московского управления СК РФ на транспорте передает, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.
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