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В Москве открылся музей восстания машин
2 января 2017 г. | Время публикации 11:11 | Последние изменения 12:43
Рубрики: Культура  
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Интерактивный музей восстания машин
На Волгоградском проспекте в Москве в понедельник, 2 января, открывается интерактивный музей восстания машин. Для гостей будут доступны 14 тематических залов общей площадью более двух тысяч квадратных метров, сообщается на странице музея в социальной сети Facebook.

"В основу наших работ заложен принцип аrt recycle - искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации (допустим, металл и запчасти изживших себя механизмов), в арт-объекты. Трансформеры, герои "Звездных войн", лаборатория Тони Старка, Хищники и Чужие, мифические животные и многие другие персонажи дружно разместятся в музее восстания машин", - отмечается на сайте музея.



В пресс-службе учреждения отметили, что в залах можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали. График работы залов с 11:00 до 23:00.
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Понедельник, 2 января 2017 г. // Последняя новость 11:11
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