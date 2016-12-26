В Москве открылся музей восстания машин Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Интерактивный музей восстания машин



"В основу наших работ заложен принцип аrt recycle - искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации (допустим, металл и запчасти изживших себя механизмов), в арт-объекты. Трансформеры, герои "Звездных войн", лаборатория Тони Старка, Хищники и Чужие, мифические животные и многие другие персонажи дружно разместятся в музее восстания машин", - отмечается на







В пресс-службе учреждения отметили, что в залах можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали. График работы залов с 11:00 до 23:00. На Волгоградском проспекте в Москве в понедельник, 2 января, открывается интерактивный музей восстания машин. Для гостей будут доступны 14 тематических залов общей площадью более двух тысяч квадратных метров, сообщается на странице музея в социальной сети Facebook."В основу наших работ заложен принцип аrt recycle - искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации (допустим, металл и запчасти изживших себя механизмов), в арт-объекты. Трансформеры, герои "Звездных войн", лаборатория Тони Старка, Хищники и Чужие, мифические животные и многие другие персонажи дружно разместятся в музее восстания машин", - отмечается на сайте музея.В пресс-службе учреждения отметили, что в залах можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали. График работы залов с 11:00 до 23:00.



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