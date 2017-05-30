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Туалеты в метро появятся к осени
2 июня 2017 г. | Время публикации 08:09 | Последние изменения 12:03
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Московский метрополитен запустил пилотный проект по установке модульных туалетных комплексов на станциях. Туалет появился в переходе между станциями "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина". Всего в подземке планируют поставить 38 модульных комплексов с одной-двумя кабинками на 25 станциях метро. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Дизайн туалетов будет разработан таким образом, чтобы не портить внешний вид станций. Например, отделка модульного комплекса в переходе "Библиотеки имени Ленина" напоминает оригинальный мрамор, использованный в оформлении станции. Туалет находится за турникетами, чтобы пассажиры могли пользоваться им, не выходя со станции. За услуги можно расплатиться картой "Тройка". В кабинке установили антивандальные зеркала, раковины, сушилки для рук, дозаторы для жидкого мыла и держатели с туалетной бумагой, а также тревожную кнопку.

Электронный аукцион на право установки модульных туалетных комплексов пройдет в июне, после чего победитель должен будет начать размещать их на других станциях в течение 60 дней. В переходе между станциями "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая" в общей сложности планируется установить восемь кабинок. На станциях "Пушкинская", "Краснопресненская" и в переходе со станции "Белорусская" Кольцевой линии на Замоскворецкую появится по четыре туалета. На остальных станциях будет установлено по одному-двум туалетам. Комплексы с двумя кабинками будут разделяться на мужские и женские.

Следить за чистотой и исправностью мобильных туалетных комплексов будет подрядчик в течение 10 лет. Он должен будет обеспечивать уборку каждой санитарной комнаты не реже семи раз в сутки. Если туалетный комплекс испортят вандалы, то подрядчик также за свой счет обязан будет привести все в порядок. Кабинки не будут мешать проходу пассажиров, их разместят в переходах между станциями или в вестибюлях за турникетными линиями. Туалеты появятся на станциях "Чкаловская", "Менделеевская", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Третьяковская" Калужско-Рижской линии, "Сретенский бульвар", "ВДНХ", "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, "Комсомольская" Сокольнической линии, "Киевская" Филевской линии, "Краснопресненская", в переходе станций метро "Таганская" и "Белорусская", "Цветной бульвар", "Сокольники", "Кропоткинская", "Чеховская","Деловой центр", "Парк культуры" Сокольнической линии, "Семеновская", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Маяковская", "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии.

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