Дорогостоящие городские СМИ пиарят заслуги властей, игнорируя важную для москвичей информацию

Независимый журналист Андрей Бабицкий на страницах "Ведомостей"
обрушился с критикой на городские СМИ, поглощающие миллиарды рублей
из бюджета, но игнорирующие действительно важные для столицы события. Среди них, в первую очередь, ураган
, унесший жизни 15 человек.
"За последние шесть дней случилось четыре события, о которых город должен был адресно и массовым образом предупредить своих жителей. В воскресенье проводили велопробег - ради этого перекрыли весь центр
. В понедельник пришла буря. Кроме того, в течение недели по всему мегаполису перекапывали улицы и отключали горячую воду
. О скольких событиях мэрия должным образом предупредила горожан? Правильный ответ - с натяжками - только об отключении воды. <...> Все остальные события, считает мэрия, совершенно не заслуживают того, чтобы о них кому-то рассказывать", - пишет журналист.
При этом в городском бюджете заложено 11,3 миллиарда рублей на поддержку разнообразных медиа. Это больше, чем Москва тратит на собственно менеджмент чрезвычайных ситуаций, в 3 раза больше, чем на скорую помощь, и в 5 раз больше, чем на всю судебную систему в регионе, пишет Бабицкий. "Было бы разумно и ответственно потратить эти деньги на массовое информирование горожан о бурях, пробках и перекрытых улицах, а не на репортажи о том, как Собянин посетил очередной детский садик", - считает он.
Каналом экстренного оповещения, по мнению журналиста, мог бы стать сервис "Активный гражданин". "Неужели нельзя было потратить крохотную часть из этих 11,3 млрд на то, чтобы поместить там баннеры с действительно важной информацией?" - возмущается Бабицкий. Нетрудно, по его мнению, и бесплатно договориться с соцсетями. "В контакте", например, теперь спасает мэрию от позора, самостоятельно рассылая пользователям штормовые предупреждения. Ни одна частная радиостанция не откажется передать важное обращение городских властей", - отмечается в публикации.
Власти озаботились вопросом оповещения после того, как пресс-служба BBС заявила о массовых жалобах москвичей на отсутствие SMS-рассылки
о резком ухудшении погоды. В ответ на претензии в МЧС заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи, которые, в свою очередь, "официально ответили, что рассылка произведена". Большая тройка операторов мобильной связи утверждает, что отправляла москвичам SMS, однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы.
Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил, что по радио и ТВ сообщалось об оранжевом уровне опасности погоды, и кто хотел получить информацию, тот ее получил. Однако специфические цветовые характеристики погодных условий, как правило, ни о чем не говорят простым гражданам, а телевизор и радио многие вообще не включают. Представители столичных мобильных операторов сообщали, что не смогли вовремя предупредить абонентов об урагане, так как уведомление от МЧС пришло слишком поздно
.
По данным СМИ, старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Москве, работавший накануне шквала, отложил рассмотрение предупреждения метеобюро, а сменщик счел, что предупреждение уже разослал
его коллега. Столичные власти меж тем выделяют 76 миллионов рублей
на дополнение комплекса экстренных оповещений.