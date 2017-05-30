Минстрой в противовес столичным властям заявил об участии частных застройщиков в реновации Москвы

22 мая 2017 г. "Нет худа без добра": Хуснуллин объяснил спешку с реновацией и призвал "уговаривать" мэра не передумать

Если бы спорный законопроект сначала начали обсуждать и дорабатывать, на это ушло бы "пару лет", заявил заммэра. Он назвал "ерундой" мнение о том, что программу лоббируют девелоперы, и обосновал невозможность коррупции.