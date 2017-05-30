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Минстрой в противовес столичным властям заявил об участии частных застройщиков в реновации Москвы
2 июня 2017 г. | Время публикации 11:09 | Последние изменения 12:33
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Global Look Press
Частные застройщики смогут принять участие в реновации пятиэтажек в Москве, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минстроя России Михаил Мень. Ранее столичные власти отрицали участие в программе девелоперов.

"В Москве программа реновации будет делаться не только бюджетными средствами, но и с привлечением средств застройщиков, - заявил Мень 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме. - Такое возможно только в Москве и, возможно, еще в двух-трех городах". О своем интересе к программе реновации заявили глава S.Holding Алексей Шепель, представители компаний "Главмосстрой" Олега Дерипаски и ФСК "Лидер" Владимира Воронина, а также президент АФК "Система" Михаил Шамолин.

Заммэра Марат Хуснуллин ранее утверждал, что допускать частных застройщиков к реализации программы реновации не планируется. "Считаем, что у девелоперов своя программа развития, у города в данном случае - своя, и это абсолютно социальная программа", - заявлял он, допуская, что застройщики, имеющие производственные подразделения, могут привлекаться властями в качестве подрядчиков.

Еще раньше сообщалось, что сторонние компании могут использовать в качестве генподрядчиков при квартальной застройке. Власти города будут заключать контракты с теми, кто согласится строить жилье по себестоимости или ниже на 15%, а после 2020 года девелоперы смогут расселять москвичей за счет строительства дополнительного жилья. Застройщики утверждают, что жилье комфорт-класса просто невозможно построить за предлагаемую городом сумму.

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