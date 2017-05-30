Ветеран МЧС назвал "антитеррористическую" эвакуацию машин вредительством, которое может стоить москвичам жизни

29 апреля 2017 г. В мэрии назвали "потенциально опасными" машины с нечитаемыми номерами, их будут активно эвакуировать

Контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами усилят в Москве. В первую очередь их будут эвакуировать от транспортных объектов, мест массового скопления людей. Власти также призвали москвичей сообщать о "неопознанных" авто.