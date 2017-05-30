Ветеран МЧС назвал "антитеррористическую" эвакуацию машин вредительством, которое может стоить москвичам жизни

В конце апреля антитеррористическая комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, приняла регламент перемещения автомобилей со снятыми или нечитаемыми номерами в связи с их "потенциальной опасностью". Эвакуация транспортных средств проводится без выставления оцепления, без вызова взрывотехников и кинологов, после чего "заминированный" автомобиль везут через весь город по оживленным магистралям и мимо пешеходных зон. Ветеран МЧС с 20-летним стажем работы Андрей Туманов в беседе с "Ридусом"
отметил, что подобные действия столичных властей представляют опасность для жизни как сотрудников службы эвакуации, так и остальных москвичей.
Туманов подчеркнул, что любой человек, который имеет принадлежность к оперативной службе, знает совершенно точно, что в тех случаях, когда в отношении какого-либо объекта возникает подозрение, что он может нести террористическую угрозу, к нему категорически нельзя приближаться и тем более дотрагиваться или куда-то перемещать. В Москве же эвакуацией занимаются совершенно некомпетентные в этом вопросе сотрудники АМПП и МАДИ.
Собеседник портала также отметил, что любое взрывное устройство должно обезвреживаться исключительно на месте, причем занимаются этим опытнейшие сотрудники минно-взрывных подразделений МВД или МЧС. "То, чем занимается, принимая подобный регламент, московский антитеррористический комитет, можно назвать не просто самодеятельностью, а вредительством", - заявил специалист, добавив, что когда-нибудь работникам АМПП может не повезти эвакуировать машину, действительно начиненную взрывчаткой.
Напомним, в течение нескольких недель после принятия регламента о перемещении машин без номеров, дорожные службы эвакуировали в Москве сотни автомобилей. Транспортные средства увозят из 400-метровой зоны от остановок общественного транспорта, станций метро, транспортно-пересадочных узлов, парков, скверов и других мест массового скопления людей. Машины отправляют на две специализированные стоянки. Там их якобы проверяют сотрудники полиции, что не всегда соответствует действительности.
По мнению экспертов, московские чиновники схитрили
, приняв региональный нормативный акт о борьбе с терроризмом. До этого они годами не могли найти управы на водителей, которые снимают или закрывают номера, чтобы избежать оплаты парковки или штрафа за парковку в неположенном месте. "Схема с якобы террористической угрозой - это такая квазиправовая форма давления на водителя. Вроде и не штрафуют, и оплату эвакуации не требуют, но вот как пару раз машину увезут - и сразу же отпадет желание номера снимать", - говорил партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко.