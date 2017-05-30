СМИ: переселенцев из пятиэтажек в Очаково-Матвеевском хотят отправить на зараженную территорию

30 мая 2017 г. Фонд содействия реновации займется продажей "лишних" квартир в построенных для переселенцев домах

Как сообщалось, фонд будет юридическим лицом и может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать деньги по договорам долевого участия. Ожидается, что он будет осваивать не менее 100 миллионов рублей в год.