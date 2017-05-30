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В Подмосковье отложили проектирование "легкорельса" из-за непродуманной интеграции со столичным метро и электричками
2 июня 2017 г. | Время публикации 16:35
Рубрики: Общественный транспорт, Областная инфраструктура  
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Global Look Press
Правительство Московской области решило приостановить проектирование линии легкорельсового транспорта (ЛРТ), чтобы не допустить ошибок, связанных с интеграцией "легкорельса" со столичным метрополитеном и пригородными электричками. Об этом, как сообщает агентство RNS, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в кулуарах Петербургского экономического форума.

"По легкорельсовому транспорту нужно экспертно посчитать поток очень точно, чтобы не ошибиться. Расчеты показывают, что нужна глубокая проработка интеграции с пригородным сообщением и метро. Поэтому мы этот проект отправили на дополнительную проработку. В 2017 году мы должны получить дополнительные данные. Потребуется весь 2017 год", - рассказал губернатор, отметив, что предпроект ЛРТ уже готов. Он также подчеркнул, что именно интеграция с подземкой "является камнем преткновения" для "легкорельса".

Ранее подмосковные власти обещали, что первые составы легкорельсового транспорта поедут в 2022 году. Первая хордовая линия должна пройти от Подольска через Домодедово до Раменского района с заходом в аэропорты "Домодедово" и "Жуковский". На всей линии от Подольска до Жуковского будет 16 станций и девять ТПУ. Предусмотрено три пересадки на железнодорожный транспорт и семь перехватывающих парковок.

Примечательно, что в России транспорта с необходимыми для ЛРТ характеристиками не производится. Под проект необходима разработка нового вида транспорта, который был бы адаптирован к российским условиям и большим перегонам. В частности, составы должны состоять из двух сдвоенных вагонов общей вместимостью до 500 человек и развивать максимальную скорость до 100 километров в час. Строительство путей от Подольска до "Домодедово" ранее планировалось начать в 2018 году. Стоимость работ оценивалась примерно в 100 миллиардов рублей.
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