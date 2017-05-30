В Подмосковье отложили проектирование "легкорельса" из-за непродуманной интеграции со столичным метро и электричками

29 июля 2016 г. Первый "легкорельс" начнет ездить между Подольском и "Домодедово" в 2022 году

Первый пусковой комплекс разделили на два этапа. Первый - строительство путей между Подольском и аэропортом "Домодедово". Будет построено десять станций и пять транспортно-пересадочных узлов.