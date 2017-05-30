Гидрометцентр пообещал москвичам летнюю погоду к середине следующей недели

Теплая, по-настоящему летняя погода установится в московском регионе к середине следующей недели. В ближайшие же дни в столице ожидается температура ниже климатической нормы на 8-10 градусов, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Выходные в городе будут холодными и ветреными. Ближайшей ночью воздух остынет до аномального для этого времени года 0 градусов, а днем в субботу столбики термометров не поднимутся выше плюс 11 градусов. В воскресенье станет немного потеплее - днем до плюс 12-15, а в понедельник и вторник будет облачно и до плюс 20.
Заметное потепление, по словам Вильфанда, метеорологи прогнозируют к среде, 7 июня, когда днем столбики термометров поднимутся до отметки в 20-25 градусов.
Отметим, что сегодня утром в Москве выпал град со снежной крупой - явление крайне редкое для столичного региона. В Гидрометцентре объяснили, что погодная аномалия вызвана серией холодных фронтальных разделов, которые идут один за другим. Вильфанд, впрочем, подчеркнул, что это явление не уникальное и случается "раз в 10-15 лет".