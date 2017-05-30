Жители подмосковной деревни объявили голодовку, требуя закрытия мусорной свалки

28 марта 2017 г. Подмосковье завалят мусором при сносе московских хрущевок, тревожатся экологи

Уже сейчас столица ежедневно вывозит в область тысячи тонн отходов. Подмосковье свои возможности по захоронению мусора исчерпало, переработка отходов пока сильно отстает. Экологи опасаются появления новых незаконных свалок.