Жители подмосковной деревни объявили голодовку, требуя закрытия мусорной свалки

Жители деревни Манушкино Чеховского района Подмосковья объявили голодовку до тех пор, пока власти не решат вопрос о закрытии мусорной свалки, расположенной в 150 метрах от жилых домов. В прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал закрыть полигон к 1 января 2018 года, однако люди не намерены ждать так долго. Об этом пишет "Коммерсант"
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Четверо участников голодовки в деревне Манушкино потребовали от местной и региональной власти "немедленного прекращения деятельности ПАО Промэкотех, эксплуатирующей Кулаковский полигон ТБО". День защиты детей голодающие выбрали, по их словам, чтобы "обратить внимание общественности на массовые нарушения прав детей Манушкина". Местная школа, по словам участников акции, находится в 400 метрах от свалки, от которой "идет ужасный запах, постоянный грохот самосвалов с мусором, и где обретаются бомжи".
По словам активистов, за время существования свалки ее площадь увеличилась с 13,6 до 30 гектаров, захватив земли лесного фонда. Жители деревни неоднократно обращались к Владимиру Путину, который еще в 2013 году дал поручение разобраться с полигоном, а в прошлом году партия "Альянс зеленых" подала в суд на владельца свалки - ПАО "Промэкотех". Однако судебный процесс успехом не увенчался. После многочисленных усилий в ноябре 2016 года губернатор Подмосковья заявил о закрытии полигона к 1 января 2018 года, однако недавно Московская область передала полигону 4,9 гектара земли, а в дальнейшем ему будет передано еще 7,3 гектара земель лесного фонда.
Манушкинцы не понимают, зачем полигону выделяют землю, если с 2018 года он закрывается. Тревожит их и намеченное в генплане строительство промышленного предприятия на 560 рабочих мест: по их словам, мусоросжигательный завод окажется для них ничуть не лучше свалки, а обращения в администрацию президента результата не дали.
Источник в областном правительстве пояснил, что полигону прирезают фактически захваченные им и испорченные земли, чтобы рекультивировать все сразу. Он отметил, что по генплану, принятому в конце 2016 года, на месте Кулаковского полигона никакое строительство не предусмотрено, а планы по строительству неоднократно были разъяснены в рамках встреч с депутатами, членами Общественной палаты и экспертного совета. "Непонятно, почему жители не услышали нас, а предпочли голодать", - заявил он. Заместитель главы комитета Мособлдумы по экологии Александр Орлов предположил, что голодовку "инициировали некие политические силы, которые преследуют свои интересы". "Будем держать это дело на контроле, разъяснять жителям свою позицию",— пообещал он.
Подобные ситуации в столичном регионе не редкость. Полигон бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе региональные власти обещали полностью закрыть до 1 января 2020 года, однако теперь планы изменились
. Глава Балашихи Евгений Жирков подписал постановление о проведении 17 мая этого года публичных слушаний, на которых будет рассматриваться изменение назначения земель под полигоном с "рекультивации" на "специальную деятельность". По мнению местных жителей, изменение назначения земель подразумевает не только продолжение деятельности полигона, но и возможность захоронения там медицинских, биологических, радиоактивных отходов. Ситуацию усугубит и столичная программа реновации, которая может "завалить отходами"
все подмосковные свалки.