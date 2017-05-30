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"Плоские дома" убрали из списков программы реновации
2 июня 2017 г. | Время публикации 08:42 | Последние изменения 12:06
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Из первоначального списка на снос по программе реновации убрали 17 домов. Исключены некоторые дореволюционные строения, сталинки и "плоские" дома, жители которых выступили против включения в программу, сообщает РБК.

Из первоначального списка для голосования по программе реновации убрали 17 домов, в том числе два "плоских" дома на Пресненском валу, построенные в 1910 и 1915 годах. Внесение дореволюционных построек в предварительный список вызвало критику со стороны градозащитников, поскольку дома представляют архитектурную ценность: под определенным углом они выглядят плоскими.

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Как рассказали в префектуре Центрального округа, эти дома были исключены из списка для голосования по просьбам их жителей, не пожелавших входить в программу. Они обратились сначала в управу, потом в префектуру, устраивали сходы. В этих домах не так много жильцов, раз они не захотели участвовать в программе - их дома были исключены", - отметили в префектуре.

В список для голосования не попали три кирпичных дома тридцатых годов с деревянными перекрытиями. Это четырехэтажные здания по адресу Осташковская улица, 17 и Ярославское шоссе, 130, к. 2, построенные в 1937 и 1938 годах соответственно, а также пятиэтажка 1931 года на Малой Тульской. Также из программы реновации исключен дом на Малой Тульской 1951 года постройки и дом 6 по Упорному переулку 1951 года постройки, жители которого выступили против сноса.

Руководитель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов также подтвердил, что ряд домов были исключены из списка на голосование по просьбам их жителей. "Подавляющее большинство собственников этих домов явно выразили свою позицию против включения в программу реновации, поэтому мы просили мэра исключить их из списка уже на момент старта голосования", - заявил Козлов. Напомним, к настоящему моменту по вопросу реновации проголосовала практически половина квартир в списке программы. При этом 67 домов оказались вне программы благодаря активному участию жильцов в голосовании, а в трех других случаях горожане отказались от реновации, проведя общее собрание собственников.

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