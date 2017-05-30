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Выходные в столице будут прохладными и дождливыми, в области ожидаются ночные заморозки
2 июня 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
На выходных в столице будет прохладно, пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 3 июня, в столице будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура в Москве 3-5, по области 0-5 градусов тепла. Днем местами небольшой дождь, температура в Москве 9-11, по области 7-12 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 4 июня, в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве 4-6, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 13-15, по области 12-17 градусов тепла. Ветер северо-западный и западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

В подмосковном управлении МЧС предупредили, что в некоторых районах Московской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, а потому специалисты рекомендуют принять соответствующие меры: обеспечить укрытие насаждений полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
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