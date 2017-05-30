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Власти Москвы опубликовали предварительные итоги голосования о реновации по каждому дому
2 июня 2017 г. | Время публикации 13:18 | Последние изменения 13:27
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Столичные власти разместили на своем сайте первые данные о ходе голосования по программе реновации, включая соотношение голосов "за" и "против" по каждому дому. Информация представлена по состоянию на 2 июня, будет ли она обновляться - неизвестно. Официальных комментариев от чиновников по этому вопросу пока не было.

Для того, чтобы увидеть предварительные итоги опроса, пользователю нужно открыть на портале мэрии интерактивную карту, выбрать интересующий его район Москвы, квартал, а затем конкретный дом. Во всплывающем окне отображаются данные о том, какая доля жильцов по указанному адресу проголосовала "за" снос дома, а какая - "против". Кроме того, указывается процент квартир, которые еще не приняли участия в голосовании.

Отметим, что в начале текущей недели глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев заявил, что мэрия решила не публиковать в интернете данные о том, как голосуют собственники в отдельных домах. Вместо этого, по его словам, власти решили дождаться завершения голосования, чтобы затем опубликовать данные сразу по районам целиком.

Он объяснил это решение тем, что мэрия хочет "избежать давления на уже принявших решение жителей или на тех, кто выбор еще не сделал". Предполагалось, что информирование граждан промежуточных результатах будет сведено к тому, что мэрия будет лишь предоставлять журналистам "оперативную сводку о том, сколько человек проголосовало, и каким был их выбор".

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Пятница, 2 июня 2017 г. // Последняя новость 13:18
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