Власти Москвы опубликовали предварительные итоги голосования о реновации по каждому дому

1 июня 2017 г. Жильцы 70 домов из "сносного списка" решительно высказались против реновации

К утру 1 июня в голосовании по реновации приняли участие 47% квартир в домах, которым грозит снос. 67 домов проголосовали за выход из участия в программе, еще три дома высказались против реновации, проведя общее собрание жильцов.