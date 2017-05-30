В Москве задумали масштабную замену всех традиционных автобусов и троллейбусов пока не существующими электробусами

25 апреля 2017 г. В Москве начали тестировать финский электробус, заряжающийся за несколько минут

Электробус Linkker обладает 50-километровым запасом хода, оснащен системой климат контроля и вмещает до 77 пассажиров. Такие электробусы уже работают в городах Скандинавии. Тестирование на дорогах Москвы продлится до конца месяца.