Власти имитируют отсутствие прав москвичей на землю под сносимыми домами

29 мая 2017 г. "Ведомости": в список под снос попали не худшие, но удачно расположенные дома

Только 55% домов в списке на реновацию относятся к не поддающимся ремонту хрущевкам. Свежей информации об износе домов в открытом доступе вообще нет. По последним публиковавшимся данным, высокую степень износа имели менее 10 процентов домов из списка.