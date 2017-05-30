Власти имитируют отсутствие прав москвичей на землю под сносимыми домами

В Мосгордуме 2 июня проходит круглый стол "Правовое поле и реновация по-московски", в котором участвуют депутат Мосгордумы Елена Шувалова, юристы и другие специалисты, а также московские активисты, в том числе организатор митинга 14 мая Юлия Галямина, модератор группы "Москвичи против сноса (против закона о реновации)" Кэри Гуггенбергер. Трансляция
ведется в сообществе "Московский активист" в Facebook.
Открывая мероприятие, Шувалова поинтересовалась, пригласили ли кого-нибудь из присутствующих городских активистов на парламентские слушания
по законопроекту о реновации 6 июня. Выяснилось, что нет. Шувалова сообщила, что намерена обратиться с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой позвать на слушания реальных москвичей и реальную общественность. Депутат добавила, что на круглый стол не пришли приглашенные ею федеральные и городские чиновники - мероприятие посетила только одна представительница Минфина и представитель Контрольно-счетной палаты Москвы.
Адвокат, член Штаба защиты москвичей Сергей Панченко отметил, что в основу законопроекта о реновации положен антиконституционный принцип произвольного отъема жилья в отсутствие общественно значимых нужд. По словам Панченко, законопроект "не имеет юридических и социальных перспектив", поэтому его нужно не "улучшать, изменять и приспособлять к реалиям жизни", а отзывать.
Активист Алина Енгалычева в шутку предложила по аналогии с реновацией отнять акции "Газпрома" и "Роснефти" и понаблюдать, как на это посмотрят их владельцы. Она особо остановилась на деятельности чиновников на местах, в частности, сотрудников МФЦ, где идет голосование о реновации, и управ. Так, бланки голосования, по словам Енгалычевой, МФЦ разрабатывали по собственной инициативе, а в самих МФЦ стоят щиты, рекламирующие реновацию. Активистам заявили, что щиты стоят в "рамках разгрузочно-погрузочных работ".
Енгалычева также отметила, что МФЦ "начали работать в подворотнях" - оказывать услуги в мобильных приемных, хотя регламент этого не предусматривает. Выезжать они имеют право только по запросу нетраспортабельных граждан. Работники управы в свою очередь тоже неожиданно начали ходить по дворам, отметила Енгалычева и обратилась к аудитории с риторическим вопросом: "Вы когда-нибудь видели раньше главу управы во дворе?" Участники круглого стола встретили ее выступление смехом и аплодисментами.
Шувалова обратила внимание на то, что власти не обещают жителям хрущевок компенсацию стоимости земельных участков под домами, утверждая, что земля принадлежит городу. Однако это не так – земля находится в общедолевой собственности жильцов, причем независимо от того, поставлена ли она на кадастровый учет или нет. Действующий Жилищный кодекс подразумевает компенсацию, но власти об этом "забыли", отметили участники круглого стола. Таким образом, имитируется отсутствие прав на землю, но на самом деле отсутствует лишь нормальный учет и документальное оформление прав жителей.
Активист района Якиманка Любовь Глазкова подчеркнула, что "подушка" под домом стоит "бешеных денег", и, получив компенсацию, жители пятиэтажек могут в одночасье стать миллионерами. Однако власти изымают эти участки безвозвратно. Глазкова повторила не раз звучащее мнение о том, что стоимость земли играет решающую роль в программе реновации: именно этим можно объяснить то, что в список на реновацию не попали действительно ветхие общежития
, но включены дома с удобным расположением
и хорошей инфраструктурой.