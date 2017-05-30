Обвиняемые в авиакатастрофе в аэропорту "Внуково", в которой погиб глава Total, могут быть амнистированы

Неожиданный поворот намечается в громком деле о крушении самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в результате которого погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. Водитель машины-снегоуборщика Владимир Мартыненко и инженер аэродромной службы Владимир Леденев намерены просить суд о рассмотрении их дела в особом порядке, что впоследствии может дать им право на амнистию. Об этом пишет "Московский комсомолец"
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Напомним, авиакатастрофа 20 октября 2014 года, по версии следствия, стала результатом стечения ряда обстоятельств, включая отсутствие надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами и небрежность диспетчеров. Впоследствии дела диспетчеров были выделены в отдельное производство, а судья, который рассматривал дело, ушел в отставку, и дело Леденева и Мартыненко теперь по закону необходимо рассматривать заново.
Теперь адвокаты Леденева и Мартыненко готовят ходатайство о рассмотрении дела их подзащитных в особом порядке: в обмен на признание вины они могут рассчитывать на менее тяжелый срок и применение к ним амнистии. Диспетчерам же будет сложнее доказывать свою невиновность: защита Надежды Архиповой, Романа Дунаева и Александра Круглова уже подала апелляционную жалобу на решение выделить материалы диспетчеров из общего дела.
Как считают адвокаты диспетчеров, важную роль в сложившейся ситуации играет то, что по делу предстоят серьезные финансовые компенсации, зависящие от степени вины подсудимых. Иски будут предъявлены и к аэропорту, который является работодателем Мартыненко и Леденева. А если большая часть вины будет на диспетчерах, сумма иска к аэропорту может быть ниже.
Falcon 50ЕХ потерпел крушение в ночь на 21 октября 2014 года, столкнувшись со снегоуборочной машиной, которая оказалась на взлетно-посадочной полосе. Погибли все, находившиеся на борту - трое членов экипажа и глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. По версии следствия, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко находился в нетрезвом состоянии, обязательный медицинский контроль за состоянием водителя снегоуборщика по окончании смены был формальным
, руководитель смены аэродромной службы не контролировал проведение работ на летном поле, а при потере визуального контакта со снегоочистителем не отправил доклад службе УВД.
В свою очередь, водитель снегоочистителя потерял ориентировку и не установил полагающуюся в таких случаях связь с руководителем смены аэродромной службы или специалистами службы УВД. Среди факторов также названа неэффективная организация работы с подсистемой обзора и контроля летного поля: специалисты не были достаточно подготовлены к работе с данной системой и подключили второй вход монитора для отображения метеоинформации. Экипаж самолета не оценил опасности появления снегоуборщика и не принял должных мер безопасности.