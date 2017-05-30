Мокрый снег и град прошел в столице

Ледяная крупа, Мытищи, 2 июня 2017 года | YouTube
Ледяная крупа, Мытищи, 2 июня 2017 года
Мокрый снег идет в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса"
из района Киевского вокзала и Площади Европы. Снег шел и в других районах столицы: как сообщают корреспонденты РИАМО
, в Северном округе в течение нескольких минут снег шел "сплошной стеной". Очевидцы сообщают о снегопаде в районе МГУ, во Внуково, в Красногорске, Зеленограде и в Нахабино.
Кроме того, в некоторых районах столицы отмечался град. Так, ливень с градом пошел в пятницу утром на юго-западе Москвы, небо заволокло белесой дымкой, видимость заметно ухудшилась. Как передает РИА "Новости"
, такая ситуация отмечалась, в частности, в районе пересечения Ленинского проспекта и проспекта Вернадского.
Как сообщается на сайте столичного отделения МЧС
, до 23:00 в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. В ГУ МЧС рекомендуют быть аккуратными, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения, не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Москвичи между тем активно делятся фотографиями снега и града в соцсетях.