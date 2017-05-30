Мокрый снег и град прошел в столице

1 июня 2017 г. Потепление придет в столицу в начале новой недели

В ближайшие двое суток температура будет понижаться. В ночные часы не исключены небольшие дожди, местами с мокрым снегом. К субботе ночные температуры опустятся до ноля градусов, а с понедельника начнется быстрое потепление.