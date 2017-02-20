]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
марта
pda
Поиск
Архив

Чиновники пообещали переселять обитателей хрущевок сразу в новое жилье
2 марта 2017 г. | Время публикации 19:32
Рубрики: Недвижимость  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти сперва будут строить новые дома, а лишь затем осуществлять снос хрущевок, которые попали в новую программу переселения из ветхого жилья, сообщает РИА "Новости". Это означает, что в мэрии намерены избежать использования называемого "маневренного фонда", отметила в четверг глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская.

Кроме того, москвичам при переселении будет предоставляться более просторное жилье. "Даже если по жилью будет тот же метраж, то по общей площади все равно будет больше. Если у очередника жилье существенно меньше, чем норма, то ему будет предоставлено жилье по нормам. Для очередников это будет улучшение", - подчеркнула Хованская.

Те квартиры, которые были приобретены по ипотеки, смогут быть обменены на новые, "если обе стороны согласны". "Просто в собственность оформляется жилое помещение по договору мены", - пояснила депутат, добавив, что нормы, касающиеся ипотечного жилья, еще будут уточняться. Что до сроков строительства новых домов, то их планируется возводить каждый не более чем за два года. Для этого власти внесут изменения в законодательство.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Москве резко вырос спрос на хрущевки после заявления мэрии об их грядущем сносе
2 марта 2017 г.
В Москве резко вырос спрос на хрущевки после заявления мэрии об их грядущем сносе
Граждан заинтересовала перспектива улучшения жилищных условий по программе расселения ветхих пятиэтажек. Эксперты, впрочем, считают, что спрос - временный, а квартиры в хрущевках - все тот же неликвид.
1 марта 2017 г.
27 февраля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.03.2017   20:16
5
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 2 марта 2017 г. // Последняя новость 20:04
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>