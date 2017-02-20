Чиновники пообещали переселять обитателей хрущевок сразу в новое жилье

2 марта 2017 г. В Москве резко вырос спрос на хрущевки после заявления мэрии об их грядущем сносе

Граждан заинтересовала перспектива улучшения жилищных условий по программе расселения ветхих пятиэтажек. Эксперты, впрочем, считают, что спрос - временный, а квартиры в хрущевках - все тот же неликвид.