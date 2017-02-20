Чиновники пообещали переселять обитателей хрущевок сразу в новое жилье

Столичные власти сперва будут строить новые дома, а лишь затем осуществлять снос хрущевок, которые попали в новую программу переселения из ветхого жилья, сообщает РИА "Новости"
. Это означает, что в мэрии намерены избежать использования называемого "маневренного фонда", отметила в четверг глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская.
Кроме того, москвичам при переселении будет предоставляться более просторное жилье. "Даже если по жилью будет тот же метраж, то по общей площади все равно будет больше. Если у очередника жилье существенно меньше, чем норма, то ему будет предоставлено жилье по нормам. Для очередников это будет улучшение", - подчеркнула Хованская.
Те квартиры, которые были приобретены по ипотеки, смогут быть обменены на новые, "если обе стороны согласны". "Просто в собственность оформляется жилое помещение по договору мены", - пояснила депутат, добавив, что нормы, касающиеся ипотечного жилья, еще будут уточняться. Что до сроков строительства новых домов, то их планируется возводить каждый не более чем за два года. Для этого власти внесут изменения в законодательство.