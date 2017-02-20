Жалобы на "безобразия" в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы назвали вбросами

17 февраля 2017 г. РПЦ пожелала забрать Спасо-Андроников монастырь в Москве, где идет скандальная стройка

Строительство давно тревожит общественность: техника раскапывает древнее кладбище, а в церкви, по слухам, откроют ресторан. Минкультуры не в курсе ситуации, но отмечает, что РПЦ имеет полное право на монастырские земли.