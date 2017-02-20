Жалобы на "безобразия" в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы назвали вбросами

В Спасо-Андрониковом монастыре, где находится Музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева, не творится никакого "безобразия", а "вбросы" распространяют "обиженные" сотрудники музея. Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Религия"
глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Напомним, общественность обеспокоена строительными работами на территории монастыря. Техника уже разворотила древние захоронения, а в храме Архангела Михаила планируется открыть ресторан
с лифтом, гардеробом и туалетами на каждом этаже. Калинин отметил, что системы отопления, кафе и гардероб в музее должны быть, но в то же время заявил, что "там [в монастыре] такого безобразия нет, и никто не планирует".
"Это просто вбросы обиженных сотрудников, которые привыкли получать зарплату два раза в месяц и больше ничем себя не обременять. <...> Новый директор заставил их работать, это их крайне возмутило. Их "православная" совесть не могла молчать, и, вместо того, чтобы заново научиться работать, что они разучились делать на протяжении десятилетий, они решили делать какие-то вбросы: в частности, что музей ведет какое-то строительство", – сказал протоиерей.
Отметим, что музей в причастности к стройке публично никто не обвинял. Гнев общественности направлен скорее на ООО "Ассоциация делового сотрудничества", которое реконструирует под стенами монастыря тир
в целях "патриотического воспитания молодежи" и отрицает наличие старинного кладбища.
Концепцию развития Музея имени Рублева представят 7 марта министру культуры России. По словам протоиерея, одна из главных целей – сделать музей "общедоступным, открытым, интересным, посещаемым". При этом "было бы замечательно, если бы музей выводился за пределы крепостной стены", отметил Калинин, подчеркнув, что перемещать его в новые помещения нужно постепенно.