"Апрельская" погода сохранится в Москве до начала следующей недели Рубрики: Погода

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До конца недели в столице ожидаются небольшие осадки. Днем в пятницу, 3 марта, в Москве 3-5 градусов тепла, по области 0-5. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. В субботу ночью в Москве ноль – плюс 2, по области минус 2 – плюс 3. Днем в Москве 3-5 градусов, по области ноль – плюс 5. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 5 марта, ночью местами небольшие осадки, в Москве плюс 1-3, по области минус 2 – плюс 3. Днем в столице потеплеет до 5-7 градусов. В начале новой недели теплая погода продолжится. В понедельник, 6 марта, местами небольшой дождь, ночью ноль – плюс 5, днем до плюс 7 градусов. А во вторник воздух может прогреться до 8 градусов. Синоптики призывают помнить о гололедице и обманчивости первого весеннего тепла.



По-апрельски теплая погода сохранится в Москве и Московской области и в первые мартовские выходные. Средняя суточная температура будет превышать норму на 8-10 градусов. Днем не исключено повторение или обновление температурных рекордов, сообщает Гидрометцентр . Однако водителям стоит быть осторожными на возвышенностях и эстакадах: температура дорожного полотна будет отрицательной, предупреждает портал "Метеоновости" До конца недели в столице ожидаются небольшие осадки. Днем в пятницу, 3 марта, в Москве 3-5 градусов тепла, по области 0-5. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. В субботу ночью в Москве ноль – плюс 2, по области минус 2 – плюс 3. Днем в Москве 3-5 градусов, по области ноль – плюс 5. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.В воскресенье, 5 марта, ночью местами небольшие осадки, в Москве плюс 1-3, по области минус 2 – плюс 3. Днем в столице потеплеет до 5-7 градусов. В начале новой недели теплая погода продолжится. В понедельник, 6 марта, местами небольшой дождь, ночью ноль – плюс 5, днем до плюс 7 градусов. А во вторник воздух может прогреться до 8 градусов. Синоптики призывают помнить о гололедице и обманчивости первого весеннего тепла.



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