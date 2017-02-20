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Спецназ задержал двоих подозреваемых в разбойном нападении на АЗС
2 марта 2017 г. | Время публикации 15:15 | Последние изменения 16:07
Рубрики: Криминал  
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МВД РФ
Спецназ задержал двоих подозреваемых в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Как сообщается на сайте столичного главка МВД, в дежурную часть по району Митино поступило сообщение от оператора автозаправочной станции на Пятницком шоссе. По словам заявительницы, двое неизвестных, чьи лица были закрыты капюшонами и шарфами, связали женщину, забрали ее мобильный телефон и деньги из кассы, после чего скрылись.

Подозреваемых задержали по месту их проживания в столице при силовой поддержке спецназа Росгвардии. У 26- и 27-летнего приезжего из Северо-Кавказского федерального округа изъяли два пневматических пистолета и нож. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

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