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Журналист попытался доказать связь между ботами в Twitter и мэрией Москвы
2 марта 2017 г. | Время публикации 15:43 | Последние изменения 16:13
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Когда в Москве 26 февраля проходил марш памяти убитого политика Бориса Немцова, в Twitter параллельно начали появляться сотни однотипных сообщений, авторы которых всячески пытались принизить значение митинга, а заодно и оскорбить участвующих в нем граждан. Однако, как заметил журналист портала "Лапшеснималочная", аккаунты этих критиков не имеют ни имени, ни фотографий, а вся их лента состоит из ретвитов друг друга.

Речь, вероятно, идет о "ферме" ботов, которой кто-то должен управлять. Автор материала предполагает, что занимаются этим специальные люди в мэрии. "Команде Сергея Собянина недостаточно доминировать в эфире, так сказать, легально. Они прибегают к массе разной степени жульнических приемов, чтобы до москвича гарантированно дошла точка зрения именно мэрии", - утверждает журналист.

Веских доказательств этому автор материала не приводит, но при этом публикует в статье свою переписку с одним из предполагаемых "фермеров". Тот рассказал ему, что является сотрудником некой фирмы "Пиетет", которая занимается "отмывом" чиновников в соцсетях. Официально должность сотрудника звучит так: "Комьюнити-менеджер по работе с нелояльной аудиторией". "Другими словами, тролль на зарплате", - отмечает автор.

Фирма устраивает организованные кампании против критиков мэра Москвы и чиновников в социальных сетях. Под нее создана сложная и дорогая система мониторинга, которая отслеживает актуальные темы в соцсетях и позволяет на них оперативно реагировать. Типичные признаки ботов этой компании - огромное количество подписчиков (при совершенно неизвестном обществу имени) и публикации сообщений строго по расписанию (раз в час в рабочее время).

Отметим, что схожую ситуацию недавно описывал муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский, который заметил крайне подозрительную активность в своем блоге в ЖЖ. Сомнительные личности начали массово оставлять хвалебные комментарии в адрес поддержанного московскими властями проекта многоэтажного жилого дома на Парковой улице, 46, где изначально планировалось возвести детский сад. Все посты сделаны якобы жителями района, которые в однообразной стилистике утверждают, что очередная новостройка Москве нужнее. Примечательно, что публикация удостоилась десятков комментариев в начале февраля этого года, а текст датируется 26 августом 2016-го.

В случае с Барановским, впрочем, догадками дело не ограничилось. Авторы некоторых комментариев крайне нелепым образом выдали себя, забыв удалить из текста условия выплаты денег за свои "труды". Так, два комментария к публикации Барановского начинаются с такой фразы: "ВНИМАНИЕ!!! - прикрепляйте скриншот выполненного задания! Задание оплачивается ТОЛЬКО при выполнении указанного условия. ТЕКСТ КОММЕНТАРИЯ". Подобные задания регулярно размещаются на специальных интернет-биржах.
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