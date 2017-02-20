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СМИ сообщили о задержании главы управы района Перово
2 марта 2017 г. | Время публикации 09:57 | Последние изменения 12:15
Рубрики: Криминал  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Уголовное дело возбуждено в отношении главы управы района Перово, он подозревается в мошенничестве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Александр Довгопол задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области, его допрашивают как подозреваемого.

По словам собеседника агентства, в отношении главы управы района Перово возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", однако подробности не сообщаются. В префектуре округа заявили, что Довгопол с 1 марта находится в отпуске, обязанности главы управы исполняет его первый заместитель Владимир Акимов.

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Четверг, 2 марта 2017 г. // Последняя новость 12:37
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