СМИ сообщили о задержании главы управы района Перово Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Уголовное дело возбуждено в отношении главы управы района Перово, он подозревается в мошенничестве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Александр Довгопол задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области, его допрашивают как подозреваемого.



По словам собеседника агентства, в отношении главы управы района Перово возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", однако подробности не сообщаются. В префектуре округа заявили, что Довгопол с 1 марта находится в отпуске, обязанности главы управы исполняет его первый заместитель Владимир Акимов.







Предыдущая статья | Следующая статья

