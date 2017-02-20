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В Москве резко вырос спрос на хрущевки после заявления мэрии об их грядущем сносе
2 марта 2017 г. | Время публикации 17:04
Рубрики: Недвижимость  
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Moscow-Live.ru
Спрос на московские хрущевки, которые еще недавно не могли найти покупателей, вырос на 25 процентов после того, как мэр Сергей Собянин объявил о новом этапе программы переселения из ветхих пятиэтажек. Эксперты компании "Инком-Недвижимость" в своем исследовании отмечают, что такое положение дел в сочетании с неопределенностью по реализации планов могут создать нервозность на рынке столичной недвижимости.

Сейчас хрущевки составляют 11,1 процента от общего объема предложения вторичного жилья в Москве. Из них 4,9 процента составляют панельные пятиэтажки, 4,6 - кирпичные, а 1,6 процента - блочные. "В сегодняшних условиях недостаточного спроса и жесткой конкуренции продавцов на рынке жилья квартиры в хрущевках являются потенциальным неликвидом. Единственная возможность привлечь внимание к таким объектам - готовность собственников к уступкам в цене", - отмечают специалисты.

Что касается оживления спроса, то в компании считают это оживление кратковременным. "Заявления столичных властей вызвали на рынке волну оживления, выплеснувшуюся, в том числе, в виде увеличения количества обращений по вопросам купли-продажи квартир в хрущевках. Однако здесь надо подчеркнуть: речь идет только о потенциальном спросе - звонках, имеющих целью получение информации о текущей рыночной конъюктуре в отношении данных объектов и перспективах улучшения жилищных условий в связи с возможным переездом при расселении", - заключается в исследовании.
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