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Футболиста Кокорина задержали в столице за неоднократные нарушения ПДД
2 марта 2017 г. | Время публикации 11:46
Рубрики: Происшествия  
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© РИА Новости / Михаил Киреев
Сотрудники полиции задержали футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина за грубое нарушение правил дорожного движения в центре Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью 25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили информацию о задержании водителя Bentley, который ехал по встречной полосе, не сообщив его имя. По данным полиции, на водителя был составлен административный протокол по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления машиной на срок от четырех до шести месяцев. Это не первое нарушение со стороны футболиста: административный материал передан в суд для рассмотрения по существу.

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