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Нелюдимого кота манула выманят к посетителям зоопарка ради "кошачьего дня"
2 марта 2017 г. | Время публикации 16:15 | Последние изменения 18:03
Рубрики: Животные  
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Moscow-Live.ru
Московский зоопарк выманит к посетителям нелюдимых представителей семейства кошачьих в честь Международного дня кошек. Он отмечался 1 марта, но празднование решили перенести на выходной – 4 марта. Посетители увидят скрытного дикого кота манула, кормление белого бенгальского тигра, игру степных котов, сообщает пресс-служба зоопарка.

"В обычный день увидеть манула – большая удача. Плохо приручаемое нелюдимое животное все свободное время предпочитает проводить вдали от посторонних глаз", – отметили в зоосаду. Публичные смотрины символу Московского зоопарка устроят с 13:00 до 15:00. Приманивать манула будут заранее спрятанными вдоль вольера игрушками и лакомствами.

На такую же хитрость пойдут и с другими представителями кошачьих, так что 4 марта можно будет увидеть вблизи почти всех кошек столичного зоосада. Среди них ягуарунди, пума, рыжая и европейская рыси, снежный барс, индийский лев, дальневосточный леопард, гепард, амурский тигр.

В зоопарке также пройдут лекции, две экскурсии и квест о диких кошках. На лекциях слушателей познакомят с пернатыми кошками, расскажут о малоизвестных представителях семейства кошачьих. На экскурсиях посетители узнают, как причесывают рысь, почему манула нельзя приручить, а тигры живут в вольерах поодиночке. Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной записи: 8 (499) 255-57-63.

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