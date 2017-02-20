8 марта в столичных парках: цветочный забег, экскурсии по парку Горького и мастер-классы подарков Развлечения Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В парке "Фили" в 12:00 начнётся двухкилометровый цветочный марафон, в котором смогут участвовать все желающие мужчины. Он стартует на главной аллее, перед началом забега каждый мужчина получит букет тюльпанов, который он сможет подарить любой посетительнице парка. В парке Победы на Поклонной горе в праздник установят трёхметровую цветочную стену для фотографий. Её украсят объёмными искусственными красными и белыми орхидеями. С 12:00 до 16:00 здесь устроят бесплатную фотосессию: снимки отправят гостям по электронной почте. Дамам также подарят бумажные цветы.



В саду "Эрмитаж" посетительницам предложат примерить на себя образ дам XX века в стиле ар-нуво. С 13:00 до 15:00 в парке пройдут мастер-классы по созданию букетов и браслетов из живых цветов. А в саду имени Баумана и Таганском парке посетительницы смогут бесплатно покататься на катках с искусственным льдом. В Парке Горького устроят вечеринку под любимые "девчачьи" треки и откроют бесплатную бьюти-студию. В первом павильоне проката девушки смогут сделать лёгкий макияж или укладку. А в 20:00 в парке имени Артёма Боровика пройдёт праздничная дискотека.



В течение дня в Парке Горького можно будет попасть на бесплатные экскурсии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. В 11:00 начнётся экскурсия "Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада", где можно будет окунуться в атмосферу дворянской жизни. В 13:00 на экскурсии "Из глубины веков на высоту птичьего полёта" расскажут о мифах и легендах Нескучного сада. Также можно будет подняться на смотровую площадку и насладиться круговой панорамой Москвы. А в 15:00 начнётся экскурсия "От Петра Первого до пушкинских героев Нескучного сада". Посетители пройдут по Крымской набережной, под Крымским мостом, по партерной части Парка Горького и Пушкинской набережной и узнают о владельцах Нескучного сада в ХIХ веке.



С 8 марта в парке "Сокольники" стартует караоке-проект "Пой с миром в унисон". Пользователи, у которых есть приложение Sing Smule, смогут исполнить любую песню о женщинах в дуэте со случайным пользователем. Вечером для посетителей устроят праздничный концерт, где выступят участники вокальных шоу "Голос" и "Главная сцена". В парке "Северное Тушино" с 12:00 до 16:00 пройдёт фестиваль красок ColorFest. По традиции его участники обсыпают друг друга разноцветными специями.



В Воронцовском парке можно будет посетить фотовыставку "Женщины в профессии". В парке имени Артёма Боровика в 13:00 начнётся концертная программа "Поём вместе с мамой", а в Бабушкинском с 12:00 до 14:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению букета для мамы. На ВДНХ каждая посетительница "Городской фермы" получит памятный подарок. Для юных гостей здесь проведут мастер-классы, на которых они смогут подготовить сюрприз из экоматериалов для своих мам и бабушек. Занятия пройдут с 12:00 до 16:00 на "Городской ферме". Весенние мастер-классы также устроят в "Парке ремёсел" на ВДНХ.



Напомним, к 8 марта столичные кинотеатры подготовили К Международному женскому дню столичные парки подготовили специальную программу. В парке "Фили" мужчины будут дарить дамам тюльпаны во время цветочного забега, в парке Победы появится трёхметровая стена с орхидеями для фотосессий, а в Парке Горького заработает бьюти-студия на льду. А гости Таганского парка и сада имени Баумана вечером смогут бесплатно пройти на каток, сообщает портал мэра и правительства столицы В парке "Фили" в 12:00 начнётся двухкилометровый цветочный марафон, в котором смогут участвовать все желающие мужчины. Он стартует на главной аллее, перед началом забега каждый мужчина получит букет тюльпанов, который он сможет подарить любой посетительнице парка. В парке Победы на Поклонной горе в праздник установят трёхметровую цветочную стену для фотографий. Её украсят объёмными искусственными красными и белыми орхидеями. С 12:00 до 16:00 здесь устроят бесплатную фотосессию: снимки отправят гостям по электронной почте. Дамам также подарят бумажные цветы.В саду "Эрмитаж" посетительницам предложат примерить на себя образ дам XX века в стиле ар-нуво. С 13:00 до 15:00 в парке пройдут мастер-классы по созданию букетов и браслетов из живых цветов. А в саду имени Баумана и Таганском парке посетительницы смогут бесплатно покататься на катках с искусственным льдом. В Парке Горького устроят вечеринку под любимые "девчачьи" треки и откроют бесплатную бьюти-студию. В первом павильоне проката девушки смогут сделать лёгкий макияж или укладку. А в 20:00 в парке имени Артёма Боровика пройдёт праздничная дискотека.В течение дня в Парке Горького можно будет попасть на бесплатные экскурсии. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. В 11:00 начнётся экскурсия "Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада", где можно будет окунуться в атмосферу дворянской жизни. В 13:00 на экскурсии "Из глубины веков на высоту птичьего полёта" расскажут о мифах и легендах Нескучного сада. Также можно будет подняться на смотровую площадку и насладиться круговой панорамой Москвы. А в 15:00 начнётся экскурсия "От Петра Первого до пушкинских героев Нескучного сада". Посетители пройдут по Крымской набережной, под Крымским мостом, по партерной части Парка Горького и Пушкинской набережной и узнают о владельцах Нескучного сада в ХIХ веке.С 8 марта в парке "Сокольники" стартует караоке-проект "Пой с миром в унисон". Пользователи, у которых есть приложение Sing Smule, смогут исполнить любую песню о женщинах в дуэте со случайным пользователем. Вечером для посетителей устроят праздничный концерт, где выступят участники вокальных шоу "Голос" и "Главная сцена". В парке "Северное Тушино" с 12:00 до 16:00 пройдёт фестиваль красок ColorFest. По традиции его участники обсыпают друг друга разноцветными специями.В Воронцовском парке можно будет посетить фотовыставку "Женщины в профессии". В парке имени Артёма Боровика в 13:00 начнётся концертная программа "Поём вместе с мамой", а в Бабушкинском с 12:00 до 14:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению букета для мамы. На ВДНХ каждая посетительница "Городской фермы" получит памятный подарок. Для юных гостей здесь проведут мастер-классы, на которых они смогут подготовить сюрприз из экоматериалов для своих мам и бабушек. Занятия пройдут с 12:00 до 16:00 на "Городской ферме". Весенние мастер-классы также устроят в "Парке ремёсел" на ВДНХ.Напомним, к 8 марта столичные кинотеатры подготовили бесплатные показы известных фильмов, посвященных любви и историям из жизни женщин. В кинотеатрах "Вымпел", "Сатурн", "Космос", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Спутник", "Березка", "Факел" в Международный женский день покажут фильмы "Любовь и голуби", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зеркало", "Женщины" и "Светлый путь". А в кинотеатрах "Вымпел" и "Искра" будут идти любимые советские мультфильмы.



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