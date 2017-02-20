Москвичи стали реже жаловаться на услуги сотовой связи Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Пик строительства новых станций пришёлся на 2013–2016 годы, когда операторы запускали формат 4G. А в 2019–2020 годах из-за внедрения и распространения формата связи 5G планируется установить новые сотовые станции, для размещения которых будут использовать не только административные здания и опоры освещения, но и различные объекты городской инфраструктуры: остановки общественного транспорта, светофоры и другие подходящие сооружения.



Замруководителя департамента Александр Горбатько отметил, что москвичи регулярно сообщают о возможном Количество сообщений по поводу качества работы мобильных операторов за три года сократилось до минимума, сообщается на портале мэра и правительства столицы. В департаменте информационных технологий позитивную тенденцию связывают с тем, что с 2013-го по 2016 год в Москве усовершенствовали телекоммуникационную инфраструктуру: общее количество базовых станций увеличилось до 50 тысяч. Кроме того, в декабре прошлого года город снизил тарифы на размещение базовых станций на муниципальных зданиях, чтобы повысить их привлекательность для операторов связи и улучшить качество услуг для абонентов.Пик строительства новых станций пришёлся на 2013–2016 годы, когда операторы запускали формат 4G. А в 2019–2020 годах из-за внедрения и распространения формата связи 5G планируется установить новые сотовые станции, для размещения которых будут использовать не только административные здания и опоры освещения, но и различные объекты городской инфраструктуры: остановки общественного транспорта, светофоры и другие подходящие сооружения.Замруководителя департамента Александр Горбатько отметил, что москвичи регулярно сообщают о возможном излучении от установленных базовых станций, однако их беспокойство ни на чем не основано. По словам чиновника, контролирующие органы регулярно проверяют уровень безопасности техники, и при соблюдении операторами требований законодательства отрицательного воздействия на здоровье граждан не зафиксировано.



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