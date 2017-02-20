Двух молодых людей поймали после попытки вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей Рубрики: Происшествия

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По словам собеседника агентства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился охранник кредитного учреждения, который сообщил, что двое незнакомцев пытаются вскрыть банкомат. Прибывшие на место полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 20 и 22 лет. Один из злоумышленников стоял при входе в банк для наблюдения, второй пытался вскрыть металлический корпус, однако ему удалось открыть лишь дверцу банкомата. После неудачи злоумышленники решили скрыться, но были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, пытавшихся взломать банкомат, в котором находилось около 12 миллионов рублей. Об этом сообщил агентству "Москва" исполняющий обязанности начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.По словам собеседника агентства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился охранник кредитного учреждения, который сообщил, что двое незнакомцев пытаются вскрыть банкомат. Прибывшие на место полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 20 и 22 лет. Один из злоумышленников стоял при входе в банк для наблюдения, второй пытался вскрыть металлический корпус, однако ему удалось открыть лишь дверцу банкомата. После неудачи злоумышленники решили скрыться, но были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.



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