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Двух молодых людей поймали после попытки вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей
2 марта 2017 г. | Время публикации 11:13 | Последние изменения 11:30
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники полиции задержали подозреваемых, пытавшихся взломать банкомат, в котором находилось около 12 миллионов рублей. Об этом сообщил агентству "Москва" исполняющий обязанности начальника управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.

По словам собеседника агентства, в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился охранник кредитного учреждения, который сообщил, что двое незнакомцев пытаются вскрыть банкомат. Прибывшие на место полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 20 и 22 лет. Один из злоумышленников стоял при входе в банк для наблюдения, второй пытался вскрыть металлический корпус, однако ему удалось открыть лишь дверцу банкомата. После неудачи злоумышленники решили скрыться, но были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.
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