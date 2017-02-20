В Мосгордуме водителей предложили штрафовать на 40 тысяч за помехи скорой помощи Рубрики: Автотранспорт

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В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова добавила, что в ходе заседаний рабочей группы в Мосгордуме встал вопрос о том, чтобы усилить ответственность за непропуск, введя уголовное наказание за повторный непропуск машины. По ее словам, такая идея "находится в разработке". Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил о том, что в столичном парламенте планируют разработать законопроект о привлечении к уголовной ответственности за преграждение дороги автомобилям скорой помощи. В Мосгордуме обсуждают возможность введения штрафа за непропуск автомобилей скорой помощи. Как сообщила председатель Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, которую цитирует агентство "Москва" , штрафом в размере до 40 тысяч рублей и в размере заработной платы, либо обязательными работами на срок до 240 часов будет наказываться непредоставление преимущества движения машинам скорой помощи, МЧС, полиции и Следственного комитета.В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова добавила, что в ходе заседаний рабочей группы в Мосгордуме встал вопрос о том, чтобы усилить ответственность за непропуск, введя уголовное наказание за повторный непропуск машины. По ее словам, такая идея "находится в разработке". Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил о том, что в столичном парламенте планируют разработать законопроект о привлечении к уголовной ответственности за преграждение дороги автомобилям скорой помощи.



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