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В Мосгордуме водителей предложили штрафовать на 40 тысяч за помехи скорой помощи
2 марта 2017 г. | Время публикации 14:05 | Последние изменения 15:21
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
В Мосгордуме обсуждают возможность введения штрафа за непропуск автомобилей скорой помощи. Как сообщила председатель Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, которую цитирует агентство "Москва", штрафом в размере до 40 тысяч рублей и в размере заработной платы, либо обязательными работами на срок до 240 часов будет наказываться непредоставление преимущества движения машинам скорой помощи, МЧС, полиции и Следственного комитета.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова добавила, что в ходе заседаний рабочей группы в Мосгордуме встал вопрос о том, чтобы усилить ответственность за непропуск, введя уголовное наказание за повторный непропуск машины. По ее словам, такая идея "находится в разработке". Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил о том, что в столичном парламенте планируют разработать законопроект о привлечении к уголовной ответственности за преграждение дороги автомобилям скорой помощи.
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