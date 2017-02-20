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Участок Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской" закроют на сутки в конце марта
2 марта 2017 г. | Время публикации 13:31 | Последние изменения 14:12
Рубрики: Метрополитен  
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Первое технологическое окно из 13 пройдет в метро на Филевской линии в конце марта. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника подземки Роман Цуканов. Участок между станциями "Киевская" и "Кунцевская" планируется закрывать шесть раз в течение года, передает "Интерфакс".

Первый этап реконструкции Филевской линии рассчитывают завершить к лету, второй этап начнется сразу следом. Напомним, с 29 октября закрыты платформы станций "Студенческая" и "Фили" при следовании из центра. Чтобы попасть на "Студенческую", нужно доехать до "Кутузовской" и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. До станции "Фили" можно добраться через "Багратионовскую".

В этом году также планируется закрыть на сутки центральный участок Калужско-Рижской линии меду станциями "Октябрьская" и "Проспект Мира". Поочередно будут закрываться северный и южный участки Кольцевой линии между "Курской" и "Киевской". Числа пока не называются: график находится на согласовании в мэрии.
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