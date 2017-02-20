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Аномально ранняя гроза удивила жителей юго-запада Москвы
2 марта 2017 г. | Время публикации 12:37
Рубрики: Погода  
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Рекордно высокая температура в Москве в начале марта спровоцировала развитие мощной кучевой облачности на холодном фронте, что привело к возникновению первой в этом году грозы. Свидетелями крайне редкого природного явления стали жители района Внуково, сообщает портал "Метеоновости".

Как отмечают синоптики, грозы в марте случаются в среднем один раз в десять лет, а в первых числах весны - и того реже. Эксперты отмечают, что такое явление говорит о более скором приближении теплого сезона, чем можно было предполагать.
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Четверг, 2 марта 2017 г. // Последняя новость 12:37
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