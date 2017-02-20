]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
марта
pda
Поиск
Архив

Строящийся тоннель частично обрушился на Калужском шоссе, один человек погиб
2 марта 2017 г. | Время публикации 11:55 | Последние изменения 13:03
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Один человек погиб, трое госпитализированы после частичного обрушения в строящемся тоннеле на Калужском шоссе. Пострадавших извлекли из-под завалов, они находятся в состоянии различной степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В Мосгосстройнадзоре говорят только об одном пострадавшем.

Обрушение опалубки произошло на 23-м километре трассы рядом с поселением Сосенское Новой Москвы. Площадь обрушения составляет 150 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. С двух сторон тоннеля эвакуированы люди. Под завалами может оставаться еще один человек. К поиску подключены кинологи.

Представитель строительной компании "АРКС", которая занимается работами в тоннеле, сообщил радиостанции "Говорит Москва", что субподрядчик нарушил технологии. В Мосгосстройнадзоре говорят, что работы ведет компания "Альмакоргрупп".

В районе обрушения полностью перекрыты все полосы движения. ЦОДД рекомендует объезжать участок через поселок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина с выездом на Киевское шоссе. Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.03.2017   13:02
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 2 марта 2017 г. // Последняя новость 12:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>