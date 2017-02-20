Строящийся тоннель частично обрушился на Калужском шоссе, один человек погиб Рубрики: Происшествия

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Обрушение опалубки произошло на 23-м километре трассы рядом с поселением Сосенское Новой Москвы. Площадь обрушения составляет 150 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. С двух сторон тоннеля эвакуированы люди. Под завалами может оставаться еще один человек. К поиску подключены кинологи.



Представитель строительной компании "АРКС", которая занимается работами в тоннеле, сообщил радиостанции



В районе обрушения полностью перекрыты все полосы движения. ЦОДД рекомендует объезжать участок через поселок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина с выездом на Киевское шоссе. Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки. Один человек погиб, трое госпитализированы после частичного обрушения в строящемся тоннеле на Калужском шоссе. Пострадавших извлекли из-под завалов, они находятся в состоянии различной степени тяжести, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. В Мосгосстройнадзоре говорят только об одном пострадавшем.Обрушение опалубки произошло на 23-м километре трассы рядом с поселением Сосенское Новой Москвы. Площадь обрушения составляет 150 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. С двух сторон тоннеля эвакуированы люди. Под завалами может оставаться еще один человек. К поиску подключены кинологи.Представитель строительной компании "АРКС", которая занимается работами в тоннеле, сообщил радиостанции "Говорит Москва" , что субподрядчик нарушил технологии. В Мосгосстройнадзоре говорят, что работы ведет компания "Альмакоргрупп".В районе обрушения полностью перекрыты все полосы движения. ЦОДД рекомендует объезжать участок через поселок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина с выездом на Киевское шоссе. Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки.



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