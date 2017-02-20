Москву из-за раннего тепла уже начали "отстирывать" от зимы Рубрики: Коммунальное хозяйство

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После зимы в Москве чистят тротуары, парковочные карманы, территории транспортно-пересадочных узлов, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям, объектам социальной сферы. Коммунальные службы также начали отмывать надземные и подземные переходы, тоннели, мосты, заборы вдоль трасс, рекламные щиты, светофоры, дорожные знаки и указатели, витрины.



Вакуумные уборочные машины будут работать круглосуточно. С связи с резким потеплением в местах возможных подтоплений несут усиленное дежурство аварийные бригады "Мосводостока". По данным синоптиков, теплая погода сохранится и на следующей неделе. В праздник, 8 марта, температура, по предварительным прогнозам, поднимется до плюс 9 градусов. Москву по поручению мэра уже начали отмывать от зимней грязи в связи с потеплением, сообщил заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Обычно масштабная уборка города начинается ближе к апрелю. До конца недели улицы, дороги и дворы должны привести в порядок с помощью специальных моющих растворов, передает "Интерфакс" После зимы в Москве чистят тротуары, парковочные карманы, территории транспортно-пересадочных узлов, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям, объектам социальной сферы. Коммунальные службы также начали отмывать надземные и подземные переходы, тоннели, мосты, заборы вдоль трасс, рекламные щиты, светофоры, дорожные знаки и указатели, витрины.Вакуумные уборочные машины будут работать круглосуточно. С связи с резким потеплением в местах возможных подтоплений несут усиленное дежурство аварийные бригады "Мосводостока". По данным синоптиков, теплая погода сохранится и на следующей неделе. В праздник, 8 марта, температура, по предварительным прогнозам, поднимется до плюс 9 градусов.



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