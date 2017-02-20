Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за тумана и дождя Рубрики: Погода

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При этом температура воздуха сохранится на уровне выше климатической нормы – до пяти градусов тепла. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметров ртутного столба, что несколько ниже нормы. Кроме того, за ночь на некоторых участках дорог могла возникнуть сильная гололедица. Желтый уровень опасности объявили 2 марта в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает Гидрометцентр России , в столице ожидается снег с дождем и сильный туман.При этом температура воздуха сохранится на уровне выше климатической нормы – до пяти градусов тепла. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметров ртутного столба, что несколько ниже нормы. Кроме того, за ночь на некоторых участках дорог могла возникнуть сильная гололедица.



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