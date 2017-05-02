Москвичи опасаются сноса особняка 19 века на Малой Бронной ради новой застройки Рубрики: Архитектура

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О том, что трехэтажный особняк может быть снесен в любое время, еще в марте



Участок предполагаемой застройки расположен в защитной зоне памятника архитектуры – жилого дома Наркомата путей сообщения. Раньше в особняке располагался офис ОАО "Мосинжстрой" – некогда одного из крупнейших столичных подрядчиков. После банкротства компании особняк был продан некой индивидуальной предпринимательнице. Та обратилась в Градостроительно-земельную комиссию с просьбой согласовать новую стройку и уже через месяц получила нужный документ, утверждает Ткач. Затем объект, предположительно, был перепродан.



Работы в особняке начались еще летом прошлого года, говорится в мартовском репортаже



По данным блогеров, строительный городок хотят "временно" разместить на территории детского сада. "Родителям детсадовцев запретили собирать подписи против (вернее, их подписи были конфискованы администрацией сада – со слов нескольких родителей, которые принимали участие в протесте), говорится в сообщении Cozy Moscow. Москвичи в соцсетях сообщают о готовящемся сносе особняка 19 века на Малой Бронной улице, 15Б ради новой застройки. Как сообщается в группе Cozy Moscow в Facebook, особняк будет снесен 2-3 мая. Обязательных публичных слушаний не проводилось, а градостроительный план земельного участка готовился и выпускался в "полной тайне".О том, что трехэтажный особняк может быть снесен в любое время, еще в марте сообщала муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач. По ее данным, "буквально в течение месяца был выпущен документ, позволяющий построить 7100 квадратных метров по красной линии Малой Бронной" – здание высотой в 7-9 этажей. Нынешние параметры здания – 2212 квадратных метров.Участок предполагаемой застройки расположен в защитной зоне памятника архитектуры – жилого дома Наркомата путей сообщения. Раньше в особняке располагался офис ОАО "Мосинжстрой" – некогда одного из крупнейших столичных подрядчиков. После банкротства компании особняк был продан некой индивидуальной предпринимательнице. Та обратилась в Градостроительно-земельную комиссию с просьбой согласовать новую стройку и уже через месяц получила нужный документ, утверждает Ткач. Затем объект, предположительно, был перепродан.Работы в особняке начались еще летом прошлого года, говорится в мартовском репортаже "Вестей" . Внутренние перекрытия разобрали, но до сих пор речь шла только о реставрации. С владельцем здания журналистам связаться не удалось. Представитель застройщика заявлял, что "пока ничего не планируется". Тем не менее застройщик обратился в местные коммунальные службы с просьбой выделить территорию под бытовки и спецтехнику.По данным блогеров, строительный городок хотят "временно" разместить на территории детского сада. "Родителям детсадовцев запретили собирать подписи против (вернее, их подписи были конфискованы администрацией сада – со слов нескольких родителей, которые принимали участие в протесте), говорится в сообщении Cozy Moscow.



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