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Начало мая принесет в Москву затяжное "черемуховое" похолодание
2 мая 2017 г. | Время публикации 17:02
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Первые майские выходные подарили москвичам летнюю погоду. Четыре дня подряд в столице обновлялись температурные максимумы года. Самым теплым стало 2 мая: главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру 25,5 градуса. Однако уже в среду погода начнет портиться. В столичный регион проникнет холодный арктический воздух, в Подмосковье ожидаются заморозки.

Средняя суточная температура будет соответствовать двадцатым числам апреля. "Волна холодной погоды продлится до конца первой декады мая и совпадет с началом периода цветения черемухи", – сообщает портал "Метеоновости". В ночь на 3 мая в отдельных районах Подмосковья пройдет небольшой дождь. В Москве 6-8 градусов, по области 3-8. Днем осадков не ожидается, температура составит 12-15 градусов.

В четверг, 4 мая, ночью температура опустится в Москве до 4-6 градусов, по области до 1-6. Днем в столице не выше 11-13, по области 10-15. В пятницу, 5 мая, ночью температура упадет до нуля – плюс 2 градусов в столице, по области от минус 2 до плюс 3. Днем 12-14 градусов в Москве и 10-15 по области. В субботу, 6 мая, пройдет кратковременный дождь. Ночью в столице 3-8, днем 7-12. В воскресенье, 7 мая, местами выпадут небольшие осадки. Ночью минус 1 – плюс 4, днем 5-10.

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