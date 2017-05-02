Склад загорелся на юго-западе Москвы, огонь может затронуть бытовки с людьми Рубрики: Происшествия

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Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС по Москве в 16:56,



Площадь пожара уточняется. Из здания валит густой черный дым. По словам охранников склада, внутри находятся газовые баллоны. По предварительным данным, один из них во время пожара взорвался. Источник



Склад с картоном загорелся на юго-западе Москвы. Огонь быстро распространяется и может затронуть пристроенные к складу бытовки, в которых могут находиться люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Возгорание произошло в одноэтажном здании площадью 600 квадратных метров по адресу: 6-й Загородный проезд, владение 5, строение 1.Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС по Москве в 16:56, сообщает пресс-служба ведомства. "По предварительной информации, происходит загорание внутри металлического гаражного бокса, что горит и площадь загорания уточняется", – говорится в сообщении.Площадь пожара уточняется. Из здания валит густой черный дым. По словам охранников склада, внутри находятся газовые баллоны. По предварительным данным, один из них во время пожара взорвался. Источник агентства "Москва" в экстренных службах сообщил, что в гараже, оборудованном под склад, взорвался кислородный баллон. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.



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