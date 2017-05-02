]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
2
мая
pda
Поиск
Архив

Склад загорелся на юго-западе Москвы, огонь может затронуть бытовки с людьми
2 мая 2017 г. | Время публикации 18:08 | Последние изменения 18:12
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Склад с картоном загорелся на юго-западе Москвы. Огонь быстро распространяется и может затронуть пристроенные к складу бытовки, в которых могут находиться люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Возгорание произошло в одноэтажном здании площадью 600 квадратных метров по адресу: 6-й Загородный проезд, владение 5, строение 1.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС по Москве в 16:56, сообщает пресс-служба ведомства. "По предварительной информации, происходит загорание внутри металлического гаражного бокса, что горит и площадь загорания уточняется", – говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется. Из здания валит густой черный дым. По словам охранников склада, внутри находятся газовые баллоны. По предварительным данным, один из них во время пожара взорвался. Источник агентства "Москва" в экстренных службах сообщил, что в гараже, оборудованном под склад, взорвался кислородный баллон. Пострадавших нет, на месте работают пожарные.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
2.05.2017   19:16
4
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 2 мая 2017 г. // Последняя новость 18:21
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>