Памятник Максиму Горькому вернут на площадь Белорусского вокзала ко Дню города

16 февраля 2017 г. Трамваи нового поколения будут ездить по площади Белорусского вокзала

Благоустройство площади Тверская Застава начнется весной. После реконструкции по ней начнут курсировать шестидверные трамваи с видеокамерами и кондиционерами. На самой площади появится сквер.