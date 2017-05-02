Ситуация вокруг стройки на Живописной обострилась перед праздниками

12 апреля 2017 г. Подъезд активиста - противника стройки на Живописной улице расписали угрозами убийства

В подъезде активиста, выступающего против строительства в парке на Живописной улице, появилась надпись "Заткнись или...", а также изображение могильной плиты и крестов. Никитенко написал заявление в полицию.