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Ситуация вокруг стройки на Живописной обострилась перед праздниками
2 мая 2017 г. | Время публикации 12:44
Рубрики: Общество  
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Открытый берег
28 апреля резко обострилась ситуация на Живописной улице, где идет сопротивление строительству высотного дома в сосновом бору. Как сообщается на портале Activatica, отпор строителям дали местные жители, вставшие на пути техники.

Строители привезли трубы для прокладки кабеля и выгрузили их на границе природоохранной территории. Однако защитники соснового бора не растерялись и объявили экстренный сбор людей для противодействия строительным работам. Вскоре на дорожке, по которой ездила строительная техника, появились гуляющие и отдыхающие, которые, по сути, встали на пути машин.

"Заблокировали проезд #Живописная. С детьми пикник на ООПТ! Будем играть в классики", - сообщил в своем Twitter защитник Живописной Ярослав Никитенко.Через некоторое время на место прибыл отряд полиции, который потребовал освободить дорожку и пропустить технику к стройке, угрожая задержанием и арестом за "неповиновение". В ответ активисты зачитали представление прокуратуры о незаконности проезда к стройплощадке, и дело обошлось без задержаний. После этого на место вызвали экоинспектора, однако в итоге на стройку заехала бетономешалка.

В данный момент межрайонная природоохранная прокуратура оспаривает в суде законность проезда техники на стройплощадку на Живописной, следующее заседание назначено на 17 мая. Напомним, в ноябре прошлого года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отозвать разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку, находящемуся по соседству со строительством. В офисе застройщика заверяли, что документы оформлены законно, а публичные слушания в данном случае не нужны, так как участок, где запланировано строительство, не входит в зону ООПТ. А недавно подъезд дома, где живет Ярослав Никитенко, расписали угрозами.
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