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В мэрии показали монолитные и панельные многоэтажки для горожан, дома которых снесут по программе "реновации"
2 мая 2017 г. | Время публикации 10:55 | Последние изменения 12:25
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На портале мэра и правительства Москвы опубликовали проекты современных домов, которые должны заменить дома, сносимые по проекту "реновации".

Власти обещают, что эти монолитные и панельные многоэтажки нового поколения "будут качественным жильем, построенным по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий". В домах предполагается возможность внутренней свободной планировки, просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам.

Подъезды оснастят низкими порогами и заездными пандусами, холлы обещают выложить керамической плиткой и снабдить видеокамерами и энергосберегающим освещением.

В домах будут предусмотрены современные почтовые ящики, домофоны, грузовые и пассажирские высокоскоростные лифты. А инженерные системы гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества.

Еще одна новая система сможет автоматически контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий. Показания с приборов учета воды и электроэнергии будут передаваться автоматически с индивидуальных приборов в квартирах. В помещениях будут установлены пластиковые окна, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия и фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, а на полу положат керамическую плитку.

Внутри квартир предполагается просторный коридор со светлой отделкой и изолированные комнаты. Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Санузлы будут раздельными, ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным системам. В них также будут установлены раковина со смесителем и металлическая ванна с защитным экраном и качественными смесителями для душа.

Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, качелями, горками и спортивными снарядами.

Напомним, попавшим в программу реновации столичным кварталам могут быть назначены архитекторы-кураторы. Это будут профессиональные архитекторы, которые будут "нести свою личную репутационную оценку" за качество производимых работ. Они будут предлагать варианты решения, концепции, следить за дальнейшим проектированием, чтобы в итоге в квартале получилась "именная среда".

О том, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой, ранее заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, качество отделки "будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать комфорт-классу". Тем, кому понадобится, правительство города окажет помощь с переездом.
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