В мэрии показали монолитные и панельные многоэтажки для горожан, дома которых снесут по программе "реновации"

28 апреля 2017 г. На месте снесенных по программе реновации кварталов появятся дома в 10-14 этажей

В качестве образцовых примеров застройки столичные власти приводят Фрунзенскую набережную и Патриаршие пруды. Возведение домов будет вестись по кварталам, а не микрорайонам, чтобы повысить эффективность территории.