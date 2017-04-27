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Пассажиры метро раскупают брелки-карты "Тройка", ручки и футболки с символикой метро
2 мая 2017 г. | Время публикации 11:54
Рубрики: Метрополитен  
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mosmetro.ru
Более 12,5 тысяч сувениров приобрели пассажиры метро в официальных сувенирных киосках с начала их работы. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичной подземки, наибольшей популярностью у пассажиров пользуются карта "Тройка" в виде брелока и ручки в традиционных цветах линий метрополитена.

Чаще всего в сувенирных киосках, открытых в конце 2016 г. на четырех станциях Московского метрополитена, реализуются брелоки с возможностью оплаты проезда. Пассажиры метро уже приобрели более 5,5 тысяч таких брелоков, в том числе около двух тысяч в новом красном исполнении. Большим спросом также пользуются шариковые ручки, значки и магниты - в общей сложности жители и гости столицы приобрели порядка трех тысяч таких сувениров. В марте в продажу поступили более 10 видов мужских и женских футболок. За месяц пассажиры приобрели около 500 футболок, а самым популярным принтом стала надпись "Не прислоняться". В мае в наличии также появятся брендированные ветровки и толстовки.

В пресс-службе отметили, что периодически в сувенирных киосках реализуются специальные серии сувениров, выпущенные ограниченным тиражом. В феврале была запущена пилотная линейка продукции, посвященная Александру Пушкину и Таганско-Краснопресненской линии московского метро, где находится названная в честь великого поэта станция. Еще одна серия сувениров была приурочена к запуску поезда нового поколения "Москва". Сувенирные киоски расположены на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Пушкинская", "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. Также планируется открытие флагманского сувенирного магазина на станции "Маяковская". Приобрести памятную продукцию можно ежедневно с 8:30 до 19:30.
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