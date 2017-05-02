Опубликован список домов для голосования по программе реновации. 40 районов в него не попали

В список домов для голосования по программе реновации вошло 4566 домов в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенной территории, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную мэрию. Список опубликован
на портале мэра и правительства Москвы.
По словам мэра Сергея Собянина, при составлении списка домов к сносу власти руководствовались мнением жителей и сведениями о техническом состоянии домов. "В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов
, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 году", - отметил мэр.
Дома, в которых значительное число жителей сомневается или выступают против, не включены в перечень, даже при том, что их техническое состояние "оставляет желать лучшего". Жители таких домов могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации, эти заявки "обязательно будут рассмотрены самым внимательным образом", сказал Собянин. В список для голосования также не включены дома в хорошем техническом состоянии.
Голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах государственных услуг "Мои документы". Отмечается, что "при желании" жители столицы могут принять решение по данному вопросу на общем собрании собственников квартир своего дома. Меж тем в законе по-прежнему не отражено, как будет учитываться мнение жителей и должно ли оно учитываться вообще. Однако эксперты советуют голосовать всеми возможными способами
.40 районов и 15 поселений в список пока не вошли
Дома в 40 районах "старой" Москвы и 15 поселениях Новой Москвы не вошли в предварительный список. Это следует из постановления, принятого на заседании президиума, передает "Интерфакс"
. В числе районов, которые не попадают под программу - Хамовники, Якиманка, Арбат
, Замоскворечье, Мещанский, Тверской (Центральный округ); Гагаринский и Теплый Стан (Юго-Западный округ); Вешняки, Восточный, Новокосино, Преображенское (Восточный округ). В Западном округе это районы Дорогомилово, Крылатское, Тропарево-Никулино. В Северном - Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино и Хорошевский.
В Северо-Восточном округе - Бибирево, Лианозово, Северное Медведково. Куркино и Строгино - в Северо-Западном; Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Братеево - в Южном округе; Капотня, Марьино, Некрасовка и Печатники в Юго-Восточном. В список для голосования не входят районы Зеленограда Матушкино и Савелки, а также поселения Новой Москвы Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Троицк, Московский и Сосенское.Больше всего домов предполагается к сносу в ВАО
Больше всего домов, попадающих под программу сноса, согласно списку, расположено в Восточном округе (1064 дома), меньше всего - в Зеленограде (34 дома). В центре Москвы к сносу предполагается 77 домов, на юго-востоке столицы в программу могут попасть 673 дома, на западе – 535 дома, в Северо-Восточном округе – 524 дома, в Юго-Западном округе – 460 домов, в Северном – 426 домов, в Южном округе – 363 дома, в Северо-Западном – 340 домов.
В Центральном округе под реновацию попадают дома в Пресненском, Басманном, Таганском и Красносельском районах. В Северо-Западном округе это районы Щукино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Хорошево-Мневники. В Восточном округе голосование затрагивает районы Перово, Богородское, Северное Измайлово, Гольяново, Новогиреево, Соколиная Гора, Косино-Ухтомский, Восточное Измайлово, Метрогородок, Измайлово, Ивановское, Сокольники. В Юго-Восточном округе на голосование будут выставлены дома в районах Кузьминки, Люблино, Нижегородский, Выхино-Жулебино, Рязанский, Лефортово, Текстильщики, Южнопортовый.
В Западном округе включены районы Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Кунцево, Проспект Вернадского, Солнцево, Филевский Парк, Ново-Переделкино, Внуково, Раменки. Голосование по Северо-Восточному округу включает дома в районах Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский, Останкинский, Алтуфьевский, Свиблово, Марфино, Марьина Роща, Алексеевский, Бутырский, Ростокино, Отрадное, Южное Медведково, Северный.
В Юго-Западном округе это районы Зюзино, Черемушки, Котловка, Коньково, Обручевский, Южное Бутово, Ломоносовский, Ясенево, Академический, Северное Бутово. В Северном округе под реновацию попадают Головинский район, Коптево, Дмитровский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Бескудниковский, Войковский, Левобережный. В Южном округе включены районы Царицыно, Нагатинский Затон, Нагорный, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Восточное и Западное, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное.
В Зеленограде на голосование вынесут дома в Крюково, Старом Крюково и Силино. Из поселений Новой Москвы в список попали Михайлово-Ярцевское, Щербинка, "Мосрентген", Рязановское и Кокошкино. Дополняется