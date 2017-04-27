Маршрут автобуса Т25, проходящий через весь центр Москвы, предлагают сделать экскурсионным

20 ноября 2015 г. Москвичам и гостям столицы предложат этноэкскурсии

В июне следующего года власти запустят интернет-портал экскурсий по местам, связанным с историей различных народов, живущих в столице. Эксперты полагают, что любое расширение турпредложений пойдет городу только на пользу.