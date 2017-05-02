Вечером автомобилистов ожидают 8-балльные пробки внутри ТТК

В вечерний час пик ожидается увеличение заторов внутри Третьего транспортного кольца до 8 баллов. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Несмотря на то, что между майскими праздниками количество автомобилей сократилось примерно на 15%, движение в центре в утренний час пик оценивалось в 6-7 баллов, тогда как в целом по городу в час пик загруженность дорог составляла всего три балла. Основные затруднения в движении отмечаются на внешней стороне Садового кольца от Курского вокзала до площади Красных ворот, на Бульварном кольце, Лубянской площади и улице Петровка. В вечерний час пик заторы внутри Третьего транспортного кольца увеличатся до восьми баллов в связи с проведением работ по программе "Моя улица".
По мнению главы Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, вызванные реконструкцией неудобства для горожан - неизбежность, а потому москвичам следует попросту отказаться от использования личного транспорта, "чтобы не портить себе нервы".Ожидать некоторой разгрузки дорог можно только к середине июня, когда обычно начинается сезон отпусков. В то же время, по словам экспертов, отказ горожан от автомобилей из-за благоустройства улиц и введения платных парковок приведет к тому, что нагрузка на транспортные пересадочные узлы радикально увеличится
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