"Увлекшаяся" выписыванием штрафов камера в центре Москвы ошибочно наказала тысячи автомобилистов Рубрики: Автотранспорт

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По его словам, установленная на Нижегородской улице камера "Стрелка-СТ" ранее следила только за превышением водителями скоростного режима, но с 12 сентября начала фиксировать и движение транспортных средств по выделенной полосе.



Согласно официальным данным Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), выделенная полоса на участке улицы, который покрывает камера, отсутствует: она начинается от Абельмановской улицы, идет до ТТК, а затем от Третьего кольца до дома 2 по Рязанскому проспекту. Возобновляется "выделенка" только от дома 2 по Рязанскому проспекту.



В ЦОДД заявили, что о проблеме знают, а камера в настоящий момент уже отключена. Представители учреждения заверили, что по каждому выписанному камерой штрафу будет проводиться отдельная проверка. В ГИБДД также рассказали, что знакомы с ситуацией и уже направили в ЦОДД соответствующий запрос.



Отметим, что в августе координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов решил самостоятельно проверить честность камер типа "Автоураган". Он установил в своей машине приборы для замера скорости, а затем по нескольку раз проехался под 11 спорными комплексами на скорости 79-80 километров в час (превышение отметки в 80 километров в час карается штрафом). В большинстве случаев "Автоураган" не обманывал, однако камера, установленная на Бережковской набережной, в одном случае из пяти выписывала штраф за скорость 85 километров в час.



Шкуматов тогда предложил ЦОДД "отключить камеру и начать разбираться", однако в учреждении верить расследованию активиста Несколько тысяч водителей с середины сентября получили штрафы за езду по выделенной полосе на Нижегородской улице в центре Москвы, несмотря на то, что выделенной полосы там нет вовсе. Об этом рассказал один из разработчиков госстандартов для автоматических камер Григорий Шухман в беседе с порталом "Газета.Ru" По его словам, установленная на Нижегородской улице камера "Стрелка-СТ" ранее следила только за превышением водителями скоростного режима, но с 12 сентября начала фиксировать и движение транспортных средств по выделенной полосе.Согласно официальным данным Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), выделенная полоса на участке улицы, который покрывает камера, отсутствует: она начинается от Абельмановской улицы, идет до ТТК, а затем от Третьего кольца до дома 2 по Рязанскому проспекту. Возобновляется "выделенка" только от дома 2 по Рязанскому проспекту.В ЦОДД заявили, что о проблеме знают, а камера в настоящий момент уже отключена. Представители учреждения заверили, что по каждому выписанному камерой штрафу будет проводиться отдельная проверка. В ГИБДД также рассказали, что знакомы с ситуацией и уже направили в ЦОДД соответствующий запрос.Отметим, что в августе координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов решил самостоятельно проверить честность камер типа "Автоураган". Он установил в своей машине приборы для замера скорости, а затем по нескольку раз проехался под 11 спорными комплексами на скорости 79-80 километров в час (превышение отметки в 80 километров в час карается штрафом). В большинстве случаев "Автоураган" не обманывал, однако камера, установленная на Бережковской набережной, в одном случае из пяти выписывала штраф за скорость 85 километров в час.Шкуматов тогда предложил ЦОДД "отключить камеру и начать разбираться", однако в учреждении верить расследованию активиста отказались . "Сотрудники ЦОДД назвали меня "невменяемым". Объявили, что их техника не ломается, потому что при производстве камер используются нанокосмические супертехнологии, которые дают 100-процентную точность измерений всегда, во все времена года, в любую погоду, днем и ночью. Причина такого вранья со стороны ЦОДД заключается в том, что они просто не хотят возвращать деньги гражданам за свои ошибки", - возмутился активист.



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